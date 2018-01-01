Искуственный интеллект определил, какая сборная выиграет ЧМ-2018 в России

Прогресс не стоит на месте и вот уже на смену осьминогу Паулю приходят сверхсовременные технологии.

Жеребьевка ЧМ-2018 Reuters

Благодаря искусственному интеллекту и крупных баз данных немецкие и бельгийские исследователи сумели определить сборную, которая, вероятнее всего, станет победителем мирового футбольного первенства, которое сейчас проходит в России.

Соответствующее сообщение в понедельник, 18 июня, опубликовало испанское издание ABC.

По данным журналистов, в исследовании принимали участие ученые из "Технического университета Дортмунда", "Мюнхенского технического университета" и "Гентского университета". Они снабдили искусственный интеллект данными о населении страны, ее валовому-внутреннему продукту, официальные ставки, а также данные последних рейтингов ФИФА. Кроме того, была добавлена информация об игроках сборной страны, о сроке, который они играют вместе, о возрасте и количество выигранных еврокубках.

Используя всю данные, ученые провели 100 тысяч моделирований, определив не только потенциального победителя мирового мундиаля, но и вероятность прохождения командами раундов ЧМ.

Согласно полученным результатам, первым претендентом на победу в Чемпионате мира оказывается Испания (17,8%). На втором месте − Германия (17,1%). На третьем месте оказалась Бразилия (12,3%).

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Канаде развесили украинские плакаты против ЧМ-2018.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram