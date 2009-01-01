Конфликт с ультрас. Испанский клуб не разрешил болельщикам поддержать Зозулю на тренировке

Главный тренер "Бетиса" якобы не хотел, чтобы действия фанатов отвлекали игроков.

Роман Зозуля twitter.com/RealBetis

Руководство испанского "Бетиса" не разрешило болельщикам клуба поддержать на открытой тренировке украинского нападающего

Об этом пишет Tribuna.com, ссылаясь на данные AS.

В то же время издание уточнило, что те подготовили баннеры в поддержку нашего соотечественника, но их не разрешили пронести.

"После нескольких протестов к болельщикам вышел помощник главного тренера "Бетиса" Алексис Трухильо и объяснил, что это сделано в интересах команды, чтобы не отвлекать игроков от тренировки", — отметили журналисты.

Ранее сообщалось, что Роман Зозуля оказался в эпицентре футбольно-политического скандала. Игрок, выступающий за "Бетис", заключил соглашение с "Райо Вальекано", но ультрас последнего клуба обвинили его в "нацизме", после чего подписанный договор был аннулирован.

Фото: twitter.com/RealBetis