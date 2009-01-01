Испанский сбор "Динамо". Победа над хорватским "Осиеком", видео голов

"Динамо" со стартовым свистком перевело игру на половину поля "Оисека".

Эпизод матча @DynamoKyiv

Во вторник, 7 февраля, киевское "Динамо" в рамках тренировочного сбора, проходящего в Марбелье, провело свой очередной контрольный матч. Соперником "бело-синих" стал хорватский "Осиек".

Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу чемпионов Украины, пишет dynamo.kiev.ua.

"Динамо" со стартовым свистком перевело игру на половину поля "Оисека", но долгое время владело лишь позиционным преимуществом. Только на 17-й минуте встречи был создан первый по-настоящему голевой момент — это Мораес нанес отличный удар метров с 23-х, и мяч просвистел над перекладиной ворот хорватской команды. Ну а спустя еще две минуты динамовцам удалось открыть счет: Морозюк подал с правого фланга, на дальней штанге Морааес выполнил скидку в район 11-метровой отметки в расчете на Цыганкова, и тот ударом в касание поразил ворота "Осиека" — 1:0.

Во второй половине первого тайма "Динамо" продолжало полностью контролировать ход матча, однако лишь однажды было близко к тому, чтобы развить свой успех — на 31-й минуте затяжная атака "бело-синих" закончилась определенным сумбуром в штрафной "Осиека", но в итоге мяч отскочил к Цыганкову и тот пробил слету метров с 14-ти, и кипер хорватской команды не без труда сумел справиться с этим ударом.

В дебюте второго тайма "Осиеку" удалось перевести игру на половину поля, и уже на 53-й минуте хорваты были близки к тому, чтобы сравнять счет, но Рудько в блестящем броске дотянулся до мяча, который летел под перекладину после пушечного удара с 14-ти метров. Однако большего "Осиеку" создать не удалось, а ближе к 60-й минуте "Динамо" удалось улучшить контроль над мячом, и игра выровнялась.

В дальнейшем игра проходила в таком ключе, что совершенно не предвещала изменений в счете на табло, но на 76-й минуте "Осиеку" все-таки удалось отыграться: атака хорватской команды левым флангом завершилась прострелом в штрафную, и оставленный без опеки Кнезевич ударом сходу метров с 14-ти поразил "девятку" ворот "Динамо" — 1:1.

Но все-таки, этот матч завершился победой "Динамо": на 89-й минуте Цыганков ворвался в штрафную "Осиека" справа, выполнил скидку назад на Ориховского, и тот ударом метров с 12-ти поразил ворота хорватской команды — 2:1.

Добавим, что свой следующий контрольный матч "Динамо" проведет в ближайшую пятницу, 10 февраля. На этот раз соперником киевлян будет китайская команда "Шаньдун Лунэн". Начало встречи — в 17:00 по киевскому времени.

Напомним, ранее "Динамо" сыграло вничью с армейцами из Софии.

Фото: @DynamoKyiv.

Видео: ФК "Динамо" Киев.