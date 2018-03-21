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Истек кровью на полу: новые подробности смерти легенды советского хоккея Шаталова

Сегодня, 13:39

Когда Шаталова нашла жена, тот еще был в сознании.

Юрий Шаталов
Тело Шаталова обнаружила супруга. NewsNN
Легенда советского хоккея, чемпион мира-1974 Юрий Шаталов, который, по данным СМИ, покончил с собой, в последнее время стал плохо ходить. Он испытывал страх перед онкологией, опасаясь, что болезнь затронет позвоночник и кости.

Такой информацией располагает издание "Московский комсомолец". По данным издания, Шаталова обнаружила супруга. Это произошло около половины третьего дня 13 марта. Шаталов истекал кровью.

Когда жена пришла домой с работы и увидела окровавленного мужа на полу, она начала вызывать экстренные службы города.

Судя по всему, спортсмен поранился сам, так как дверь квартиры была заперта изнутри. При этом хоккеист был в сознании и даже отвечал на вопросы, однако не помнил, как все произошло.

Медики 67-й городской больницы Москвы диагностировали тяжелые травмы – ранение брюшной стенки с повреждением тонкой кишки. Шесть дней врачи боролись за жизнь Шаталова, но спасти спортсмена не удалось.

Ранее скончался легендарный боксер. За свою карьеру боксер шесть раз успешно защищал звание европейского чемпиона.
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Юрий Шаталов, хоккей, умер, самоубийство
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