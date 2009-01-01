Истории бойцов АТО. Согреваться силой мысли в мороз, когда кровь хлюпает в ботинке

Парень не заметил паутинную растяжку и получил осколочные ранения.

В феврале 2015-го не все бойцы АТО смогли уйти из Дебальцево Reuters

Когда-то давно сам собой придумался метод борьбы с мокрыми ногами. И он, замечу, оказался очень даже прост и доступен. На них надо не обращать внимания. Лет десять назад, вымокший до нитки, я сопровождал группу туристов, немецких пенсионеров, которые почему-то решили покорить вершины на границе Польши и Словакии. Но такой марш-бросок оказался им совсем не под силу и я, простой работник "схрона", так по-польски назывался в горах мини-отель и ресторан в одном лице, вызвался их отправить к автобусу, мирно ожидавшему внизу своих опрометчивых и недальновидных пассажиров.

В итоге мальчуганов, а это почему-то были именно дедушки, удалось дотащить до парковки, где они на своем чудном языке группы Rammstein спели мне дифирамбы, расцеловали все щеки и обещали вернуться. Все уехали счастливые, а я побрел в свой родной схрон. И по пути меня застал дождь. Вернее, какая-то водяная стена, прятаться от которой было совершенно бессмысленно. В итоге при холодной погоде я прошел с десяток километров и единственным сухим местом был мой телефон, спрятанный в кулек-майку и подвешенный подмышкой. Зачем такая предосторожность — сам не знаю. Связи в горах все равно не было.

Сначала мне было ужасно холодно, но я решил внушать себе, что на самом деле очень даже тепло. Когда, часа через три, я открыл дверь отеля, наша Бася, которая славилась неистово холеричным нравом, дико на меня посмотрела и произнесла единственно верную фразу: "Тебе жарко?" А потом отрешенно добавила: "Александер". На что я честно ей ответил: "Да". Она закатила глаза и стало ясно, что разговор с Александером, то есть со мной, можно считать закрытым. Для профилактики глотнул грамм сто Wyborowa, переоделся в сухое и улегся смотреть какой-то фильм, который минут через пять решил уже просто слушать с закрытыми глазами, а потом наступило утро и я приступил к своим прямым обязанностям.

Чего вдруг я это вспомнил, стоя в "секрете" километрах в двадцати от Донецка, я до конца и не понял. Видно, ноги промокшие навеяли. Хуже было то, что там, в далекой Польше, я все-таки шел, а здесь стоял, но методику применял честно. Когда возвращался на позиции, казалось, что все внутри стало мокрым, но я вспоминал как в прошлом году шел к своим, только хлюпала в ботинках не вода, а кровь. И все потому, что не заметил паутинную растяжку. Тогда было страшновато, а сейчас что? Ерунда. В блиндаже разулся, обтерся полотенцем, больше похожим на тряпку для мытья автомобилей, и вспомнил Басю из польских гор. Мой напарник, удивленно распахнув глаза, произнес ту самую фразу: "Тебе жарко, Саня?". И я ответил: "Да". Все последующие вечера́ я, попивая чай из огромной кружки, вещал (именно вещал!) пацанам, про то, как уберечься от холода силой мысли. Один, правда, показал фотку из Сети, где какая-то "звезда" песни или пляски грелась на солнышке в какой-то теплой стране, на что я ответил, что каждому своё.

— Саня, а ты возвращаться в свою Польшу не думаешь, когда отвоюешь?

— Не знаю пока. У меня же родители тут, сам знаешь.

— Им спокойней, наверное, когда ты там.

— А мне спокойнее здесь. Тем более я не мерзну.)

— Но вспоминаешь о той жизни? Только честно.

— Вспоминаю, конечно.

— А что?

— Вот эту вот букву "Е" в моем имени. АлександЕр. Очень нравилось. И то, как Она ее произносила.)))

P.S. Волонтер Анна Теряник из Днепра практически с самого начала войны на Донбассе развозила раненых бойцов по госпиталям. За это время попутчиками Ани и ее друзей стали более тысячи человек, увидевших войну в лицо, а она записывала их разговоры в пути.

Так родился сборник рассказов "Попутчики. Книга о жизни, мечты и любви в сложные времена". Ищите ее в Днепре: "Книгарня Є", книжный магазин-кафе "Черная ящерица" и книжный магазин по улице Василия Чапленко (бывшая Фрунзе). В Киеве — "Книгарня Є". В Сети — Lira.dp.ua и BizLit.com.ua.

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