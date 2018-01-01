Итог первого дня Олимпийских игр: Германия возглавила медальный зачет

Лидерами старта также стали Нидерланды, Южная Корея и Швеция.

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер уверенно выиграла спринтерскую гонку. Фото: Телеграф

По результатам соревнований зимней Олимпиады в южнокорейском городе Пхенчхан 10 февраля лидером медального зачета стала команда Германии.

В копилке немецкой сборной две золотые медали, сообщает Радио Свобода.

Первую высшую награду своей команде принесла немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер в спринте на 7,5 километра, вторую – лыжник Андреас Веллингер в прыжках на лыжах с нормального трамплина.

С одной золотой медалью, двумя серебряными и одной бронзовой следующей в общекомандном зачете идет сборная Нидерландов. Третье место делят Южная Корея и Швеция, спортсмены этих стран принесли в копилку по одному золоту.

Напомним, церемония открытия Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане прошла 9 февраля,

Как сообщалось ранее, Кабинет министров обещает каждому украинскому спортсмену за золотую медаль на Олимпиаде-2018 премиальные в сумме 120 тысяч долларов.