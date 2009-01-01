Капитан "Шахтера" объяснил, почему "горнякам" нужно быть аккуратными с "Сельтой"

Донецкому клубу необходимо забыть результат первой игры с испанцами, считает Срна.

Дарио Срна Официальный сайт ФК "Шахтер"

Защитник и капитан донецкого "Шахтера"заявил, что в ходе ответногоигрокам его клуба нужно быть аккуратными, поскольку команда-соперник создал проблемы "Барселоне" и "Реалу".

Об этом он рассказал в интервью Футбол NEWS.

В то же время спортсмен подчеркнул, что "горнякам" необходимо забыть результат первой игры.

"Теперь мы играем дома в Харькове, где будет полный стадион. Нам нужно быть аккуратными, ведь эта команда создала проблемы "Барселоне" и "Реалу", мы с большим уважением относимся к сопернику", — отметил Срна.

По словам футболиста, "Сельта" играет с каждым игроком, практически 10 на 10, нет свободных зон. "Думаю, что у нас появятся шансы на контратаках. В первой игре мы имели несколько хороших контратак, но не сумели реализовать, нужно добавить в концентрации", — сказал капитан.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" и "Сельта" сразятся 23 февраля на харьковском стадионе "Металлист", начало игры запланировано в 22:05. Узнать больше о будущем матче можно здесь.