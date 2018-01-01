Капитан "Шахтера" продолжит карьеру в Бразилии — СМИ

Тайсон сообщал о своем намерении вернуться на родину.

Тайсон может покинуть "Шахтер" Официальный сайт ФК "Шахтер"

30-летний капитан "горняков" намерен вернуться на родину, где им интересуется "Сан-Паулу". Вместе с тем сам Тайсон сообщал о своем намерении вернуться в "Интернасьонал", пишет Football.ua.

Напомним, Тайсон перешел в "Шахтер" из "Металлиста" в 2013-м году за 16 миллионов евро. С тех пор он сыграл за "горняков" 203 матча и забил 36 голов, а также по четыре раза выигрывал чемпионат и кубок Украины.

При этом контракт Тайсона с "Шахтером" рассчитан до 2021-го года.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Бразилии бандиты похитили мать Тайсона.

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