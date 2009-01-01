Каток против середняка. Анонс матча Лиги чемпионов "МанСити" — "Шахтер"

"Горняки" должны свести к минимуму свои ошибки, которые могут привести к потенциальной угрозе воротам.

Тренировка "Шахтера" Официальный сайт ФК "Шахтер"

Вот и прошли две недели после матча Лиги чемпионов в Харькове, где донецкий. Бурный поток положительных эмоций сменился негативом. Тут на команду Паулу Фонсеки навалилось со всех сторон. Первое — это, и чем сдержаннее комментарии идут на официальном сайте, тем очевиднее, что все это сильно задело и беспокоит клуб. И второе — результаты в чемпионате, где "Шахтер" потерял важнейшие два очка в игре с "Черноморцем".

Об этом пишет журналист Анатолий Подвойский в Sport.ua.

Чуть более трех дней у "Шахтера" было между двумя выездными матчами в Кропивницком и Манчестере. Лишь воскресенье было у "горняков" на восстановление после игры с "Зіркою", которая понимала состояние игроков "Шахтера" и билась, как в последнем бою, чтобы этим воспользоваться и зацепить очки. А уже с понедельника у "Шахтера" пошло всё, связанное с игрой в Манчестере — это и неблизкий перелет, и предматчевые мероприятия.

Возвращаясь к матчу в Кропивницком, то по нему Паулу Фонсека был обеспокоен некачественной игрой команды в обороне, что привело к двум пропущенным мячам. Однако наставник команды верит, что в Манчестере у футболистов будет более высокий уровень концентрации, и "будет игра по совершенно другим характеристикам".

Результат сегодняшнего матча как раз и будет зависеть от того, насколько надежно "Шахтер" сможет отработать у своих ворот. Конечно, наивно предполагать, что такую машину, как "Манчестер Сити", которая в трех последних играх АПЛ катком проехалась по своим соперникам, забив 16 мячей, можно сдержать так, что она у ворот Пятова ничего не создаст. Но здесь речь идет, прежде всего, о том, чтобы свести к минимуму свои собственные невынужденные ошибки, которые могут привести к потенциальной угрозе воротам.

Команда Хосепа Гвардиолы сейчас на невероятном ходу, что она демонстрирует не только в национальном чемпионате, но и в Лиге чемпионов, где, играючи, на выезде разобралась с "Фейеноордом" — 4:0.

"Я очень хорошо знаю "Шахтер". У них есть четыре или пять бразильских футболистов. Они всегда покупают отличных игроков, у них есть необходимый опыт. "Шахтер" — это команда топ-уровня. Нам нужно будет сделать огромный шаг в Лиге чемпионов. Надеемся, что во вторник мы покажем свою работу над ошибками", — так наставник лидера английской Премьер-лиги продемонстрировал свои знания о чемпионе Украины. Конечно, интересно, о каких ошибках говорит Гвардиола — ведь в чемпионате его команда в шести матчах пропустила всего 2 мяча. В остальном же, несложно заметить поверхностное представление главного тренера манкунианцев о нашей команде. Кроме бразильцев, ведь есть еще и аргентинцы. Далее. "Шахтер" уже давно никого не покупает, а больше нацелен на то, чтобы продать. Ну, и при всем уважении и любви к "Шахтеру", "команда топ-уровня" он только на уровне Украины, а в Европе — это крепкий, добротный клуб, но не более того.

Ничуть не приумаляя значения предстоящего матча, все-таки сегодняшняя игра для "Шахтера" не жизненно важная. Если удастся "горнякам" вернуться с туманного Альбиона с очками, это будет супер, нет — никакой трагедии не будет. С точки зрения выхода в плей-офф Лиги чемпионов куда важнее будет взять максимум в двух следующих матчах у представителя Нидерландов, не говоря уж о том, что этот максимум наверняка гарантирует плей-офф Лиги Европы. Сказанное чуть выше — ни в коей мере желание подстелить соломки, это — реальная оценка ситуации, ведь не будем забывать, что "Шахтер" прибыл в Манчестер, имея 3 очка.

Далеко не последний участник сегодняшнего матча — это португальский арбитр Мануэл де Соуза. Ему 42 года, а категорию ФИФА он имеет с 2006 года. Предстоящая игра будет для де Соузы 66-й на международном уровне. С "Шахтером" он пересекался в 2015 году, когда работал на матче 3-го квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов "Фенербахче" — "Шахтер" (0:0). Год назад де Соуза зафиксировал победу сборной Украины над Финляндией 1:0 в матче квалификации ЧМ-2018. Кроме того, для португальца сегодняшний матч не первая поездка в Манчестер — еще в 2010 году он был главным рефери на матче раунда плей-офф Лиги Европы "МанСити" — "Тимишоара" (2:0).

Что касается выносимых де Соузой наказаний, то в предыдущих матчах он 21 раз назначал пенальти (9 в ворота хозяев, 12 — гостей), 13 раз удалял футболистов (тут соотношение хозяева—гости 6:7). Желтых карточек было предъявлено 261 (хозяева—гости 126:135).

Ориентировочные составы:

"Манчестер Сити": Эдерсон, Отаменди, Уокер, Стоунс, Менди, Давид Силва, Фернандиньо, Де Брюйне, Бернарду Силва, Габриэл Жезус, Агуэро

"Шахтер": Пятов, Исмаили, Ордец, Ракицкий, Бутко, Феррейра, Марлос, Тайсон, Степаненко, Фред, Бернард

фото: shakhtar.com