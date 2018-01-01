Киевское "Динамо" могут купить китайцы - источник

Потенциальные покупатели уже приезжали на базу киевского клуба.
Как сообщает XSport, новыми хозяевами киевлян могут быть китайцы, которые совсем недавно приобрели итальянский "Милан". Они уже посетили базу "Динамо" и обсуждали возможность покупки.
В свою очередь ведущий шоу "Татотаке" Константин Андриюк отметил, что Игорь и Григорий Суркисы были готовы дважды продать клуб в течении полугода. "Второго покупателя не знаю. Есть информация, что Суркисы сами искали [кому продать клуб], и есть информация, что китайцы были на базе, все изучали", - сказал он.
Китайцы могли посетить базу киевлян по другой причине - они хотят открыть школу и назвать ее в честь Андрея Шевченко, а в Киев приехали лишь для того, чтобы получить необходимый опыт.
Напомним, 9 мая команда Александра Хацкевича проиграла в финале Кубка Украины донецкому "Шахтеру".
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