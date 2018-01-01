Киевское "Динамо" могут купить китайцы - источник

Потенциальные покупатели уже приезжали на базу киевского клуба.

Братья Суркисы ищут потенциальных покупателей. Reuters

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) может быть продан президентом Игорем Суркисом китайским инвесторам.

Как сообщает XSport, новыми хозяевами киевлян могут быть китайцы, которые совсем недавно приобрели итальянский "Милан". Они уже посетили базу "Динамо" и обсуждали возможность покупки.

В свою очередь ведущий шоу "Татотаке" Константин Андриюк отметил, что Игорь и Григорий Суркисы были готовы дважды продать клуб в течении полугода. "Второго покупателя не знаю. Есть информация, что Суркисы сами искали [кому продать клуб], и есть информация, что китайцы были на базе, все изучали", - сказал он.

Китайцы могли посетить базу киевлян по другой причине - они хотят открыть школу и назвать ее в честь Андрея Шевченко, а в Киев приехали лишь для того, чтобы получить необходимый опыт.

Напомним, 9 мая команда Александра Хацкевича проиграла в финале Кубка Украины донецкому "Шахтеру".

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