"Ким Чен Ына" выгнали с хоккейного матча в Пхенчхане за танцы перед болельщиками КНДР: видео

Двойник лидера КНДР заявил, что его зовут Говард.
Похожего на лидера КНДР человека вывели с игры объединенной женской хоккейной сборной Северной и Южной Корей когда он попытался потанцевать перед трибуной, где сидели девушки из группы поддержки КНДР, сообщает Meduza.
После этого к нему подошли люди в штатском и вывели его из зала.
Двойник лидера КНДР заявил, что его зовут Говард, "он просто хотел посмотреть матч" и не понимает, почему ему помешали.
Говард — двойник Ким Чен Ына — появлялся на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году во время выступлений северокорейских спортсменов. В 2015 году он посещал Москву, а также снялся в клипе российской группы Little Big.
Напомним, ранее девушки-черлидеры из КНДР шокировали активной поддержкой на трибунах Олимпиады.