"Ким Чен Ына" выгнали с хоккейного матча в Пхенчхане за танцы перед болельщиками КНДР: видео

Двойник лидера КНДР заявил, что его зовут Говард.

Двойник Ким Чен Ына Independent

Во время хоккейного матча на Олимпийских играх в Южной Корее принудительно вывели со стадиона "двойника" лидера КНДР Ким Чен Ына.

Похожего на лидера КНДР человека вывели с игры объединенной женской хоккейной сборной Северной и Южной Корей когда он попытался потанцевать перед трибуной, где сидели девушки из группы поддержки КНДР, сообщает Meduza.

После этого к нему подошли люди в штатском и вывели его из зала.

Двойник лидера КНДР заявил, что его зовут Говард, "он просто хотел посмотреть матч" и не понимает, почему ему помешали.

Говард — двойник Ким Чен Ына — появлялся на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году во время выступлений северокорейских спортсменов. В 2015 году он посещал Москву, а также снялся в клипе российской группы Little Big.

Напомним, ранее девушки-черлидеры из КНДР шокировали активной поддержкой на трибунах Олимпиады.