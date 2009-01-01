Кличко раскрыл большую проблему накануне возвращения в ринг после длительного перерыва

Как признался Кличко, он не видел сенсационную победу над своим бывший оппонентом — Дэвидом Хэем.

Владимир Кличко boxingScene.com

Украинский боксер, которому вскоре предстоит встретиться в ринге с чемпионом мира IBF Энтони Джошуа, признался, что не видел боя Хэй — Беллью, в очередной раз высоко оценил своего будущего соперника.

Об этом Кличко рассказал в интервью Sky Sports.

Как признался Кличко, он не видел сенсационную победу над своим бывший оппонентом — Дэвидом Хэем.

"Похоже, я много пропустил, — отметил Владимир, добавив, что он сосредоточен на бое с Джошуа. — Больше ничего не существует. Сейчас эти бои — не мое дело, я просто хочу хорошо подготовиться".

Напомним, ранее Кличко заявил, что его заводит, что он "второй номер" в бою с Джошуа.