Кличко раскрыл большую проблему накануне возвращения в ринг после длительного перерыва

Как признался Кличко, он не видел сенсационную победу над своим бывший оппонентом — Дэвидом Хэем.
Об этом Кличко рассказал в интервью Sky Sports.
Как признался Кличко, он не видел сенсационную победу над своим бывший оппонентом — Дэвидом Хэем.
"Похоже, я много пропустил, — отметил Владимир, добавив, что он сосредоточен на бое с Джошуа. — Больше ничего не существует. Сейчас эти бои — не мое дело, я просто хочу хорошо подготовиться".
Напомним, ранее Кличко заявил, что его заводит, что он "второй номер" в бою с Джошуа.