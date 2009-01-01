Клубы сошлись в цене. Ярмоленко продолжит карьеру в Германии — журналист

Об этом сообщил член исполкома ФФУ Артем Франков.

Андрей Ярмоленко facebook.com/fcdynamoua

Вингер киевского "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко близок к подписании контракта с дортмундской "Боруссией".

Об этом сообщил член исполкома ФФУ и главред "Футбола" Артем Франков в Twitter.

"Ярмоленко улетел в Дортмунд. Только что. Обследование, личный контракт. Клубы договорились — 25 (вероятно миллионов, — ред.), что не может не радовать. Удачи, Андрей!", — написал Франков.

Добавим, что действующий контракт Ярмоленко с "бело-синими" истекает летом 2020 года. В текущем сезоне 27-летний футболист сыграл 10 матчей и забил 4 гола.

Напомним, ранее сообщалось об интересе к Ярмоленко со стороны немецкой "Баварии".