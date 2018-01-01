Колумбия - Англия 1:1. Видео голов и обзор матча. Определились все восемь четвертьфиналистов ЧМ-2018

Англичане переломили неудачную традицию на чемпионатах мира.

Нападающий сборной Англии Харри Кейн открыл счет в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против команды Колумбии во втором тайме с пенальти, забив за национальную сборную в шестой игре подряд.

В последний раз аналогичного достижения добился Томми Лоутон в 1939 году. На ЧМ-2018 Кейн забил шесть мячей в трех встречах и стал лучшим на данный момент бомбардиром турнира. Ближайшие преследователи – Ромелу Лукаку (Бельгия) и Криштиану Роналду (Португалия) – забили по четыре мяча.

После забитого гола команда Гарри Невилла начала постепенно замедляться, а в последние минуты откровенно затягивать время, за что поплатилась - с первого уголового у чужих ворот колумбийцы сравняли счет точному благодаря удару Йерри Мины и перевели игру в овертайм - защитник "Барсы" забил третий гол в третьем мачте подряд на этом ЧМ. 23-летний колумбиец повторил рекорд по результативности на чемпионатах мира среди защитников. В 1974 году три мяча забил игрок обороны сборной Германии Пауль Брайтнер.

После двух дополнительных таймов команды опреелили победителя в серии пенальти - англичане, которые все три свои предыдущие серии пенальти в плей-офф ЧМ проигрывали, на этот раз переломили неудачную традицию и добыли путевку в четвертьфинал.

Колумбия – Англия 1:1

3 июля, Москва, "Открытие Арена"

Голы: 0:1 – 57, пенальти Кейн, 1:1 – 90 Мина.

Серия пенальти: 1:0 - Фалькао, 1:1 - Кейн, 2:1 - Куадрадо, 2:2 - Рэшфорд, 3:2 - Мюриэль, 3:2 - Хендерсон, 3:2 - Урибе, 3:3 - Триппьер, 3:3 - Бакка, 3:4 - Дайер

Колумбия – Оспина, Мина, Мохика, Арьяс (Сапата, 116), Санчес, Лерма (Бакка, 62), Санчес (Урибе, 79), Куадрадо, Барриос, Кинтеро (Муриэль, 88), Фалькао.

Англия – Пикфорд, Уокер (Рэшфорд, 113), Стоунз, Янг (Роуз, 102), Магуайр, Алли (Дайер, 81), Лингард, Стерлинг (Варди, 88), Хендерсон, Триппьер, Кейн.

Предупреждения: Барриос (41), Арьяс (52), Санчес (54), Хендерсон (56), Фалькао (63), Бакка (64), Лингард (69), Куадрадо (118).

Ранее определились другие участники четвертьфинала.

Таким образом 6 июля в Нижнем Новгороде силами померяются Уругвай и Франция, а в Казани - Бразилия и Бельгия.

7 июля в Самаре Швеция сыграет против Англии, а в Сочи Россия встретится с Хорватией.

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