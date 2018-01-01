Конфуз на Олимпиаде-2018. Фигуристка едва не потеряла платье во время выступления: видео

До конца выступления партнер фигуристки выполнял танцевальную программу, удерживая рукой ее платье.

Выступление Юры Мин Александра Гамелина Reuters

На Олимпиаде в Пхенчхане южнокорейская фигуристка Юра Мин во время своего дебютного выступления попала в курьезную ситуацию.

Прямо на льду у нее расстегнулось платье, при этом ее партнер по парному танцу Александр Гамелин во время заметил проблему и придержал наряд фигуристки. До конца выступления Гамелин выполнял танцевальную программу, удерживая рукой платье Мин.

Позднее девушка извинилась за происшествие и пообещала привести в порядок костюм перед одиночными выступлениями: "Несмотря на неисправность костюма, я получила огромное удовольствие, участвуя в парных катаниях на Олимпиаде у себя на родине! Я обещаю зашить себя к одиночным соревнованиям".

Напомним, что украинский саночник стал главной звездой первого дня Олимпийских игр-2018. Во время первого заезда украинец выпал из саней, но смог быстро забраться обратно и закончить гонку. Мандзий с большим отставанием занял последнее, 40-е место.