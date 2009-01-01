Коноплянка счастлив. Футболист рассказал о дальнейшей карьере в "Шальке"

Коноплянка заявил, что после ухода Вайнцирля, как "заново родился".

Евгений Коноплянка. Скриншот

Полузащитник немецкого "Шальке" ипризнался, что очень рад приходу в команду нового тренера Доменико Тедеско, добавив, что он как бы "заново родился".

Об этом он сказал в эфире программы "Профутбол" на канале "2+2".

По словам футболиста, он был невероятно счастлив, когда узнал об уходе бывшего наставника Маркуса Вайнцирля.

"Не знал, что Вайнцирль уйдет, но был самым счастливым на свете, когда узнал об этом. Наверное, это приятнее, чем забить гол в финале Лиги чемпионов. Словно заново родился и только перешел в эту команду, а в прошлом сезоне меня там не ждали. Знаю, почему это все произошло, но не хочу говорить. Это уже в прошлом, — сказал он.

Он также отметил, что сейчас в "Шальке" все идет хорошо. "Надеюсь, так оно и будет продолжаться. Нставник "Шальке" больше говорит на английском, чем на немецком. Когда мы говорили о тактике, Тедеско сказал: "Я буду подстраиваться под вас. Я буду смотреть на игроков, и выбирать схему". Сейчас в команде из 20 человек 12 говорят на английском. Немцы все понимают".

"В сборной я счастлив. Когда находишься далеко от Украины, скучаешь по знакомым", — говорит футболист.

Напомним, Коноплянка попал в символическую сборную первого тура бундеслиги.

Видео: ПРОФУТБОЛ