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Криштиану Роналду дисквалифицирован на пять игр Испанской федерацией футбола

Сегодня, 19:09

Увидев красную карточку, португалец на эмоциях слегка толкнул рефери.

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду, Reuters
Лидер "Реала" Криштиану Роналду отстранен на пять игр за толчок арбитра во вчерашней игре за Суперкубок Испании-2017 против "Барселоны" (3:1).

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на официальный сайт Королевской футбольной федерации Испании.

Роналду получил два предупреждения — вначале за снятую футболку после забитого гола, а уже спустя две минуты — за симуляцию в штрафной каталонцев. Увидев красную карточку, португалец на эмоциях слегка толкнул рефери, что тот в итоге и отразил в послематчевом рапорте. В течение десяти дней "Реал" имеет право оспорить дисквалификацию своего лидера. Если наказание останется в силе, Роналду пропустит ответный матч за Суперкубок Испании-2017 с "Барселоной" (17 августа), а также четыре игры первых туров чемпионата страны против "Депортиво" (20 августа), "Валенсии" (27 августа), "Леванте" (9 сентября) и "Реал Сосьедада" (17 сентября). Утром сообщалось, что 32-летнему португальцу грозила дисквалификация от 4-х до 12 матчей.

Напомним, Криштиану Роналду решил выплатить 14,8 млн евро налоговым службам Испании, чтобы избежать тюремного заключения.

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