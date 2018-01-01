Криштиану Роналду покидает "Реал": стали известна причина и новый клуб

Футболист объявил партнерам об уходе за несколько недель до финала ЛЧ.

Фото: Reuters

Форвард "Реала" Криштиану Роналду покинет Королевский клуб в ближайшее время.

Как отмечает El Pais, вероятно, следующим клубом Роналду станет "Манчестер Юнайтед", где он играл ранее под руководством Алекса Фергюссона, а сейчас хочет поработать со своим соотечественником, тренером Жозе Моуриньо.

Газета Marca уточняет, еще за несколько недель до финала Лиги чемпионов говорил партнерам по команде о намерении покинуть клуб по завершении сезона. Португалец объяснял свое решение тем, что ситуация в клубе усложнилась для него.

Тем не менее, для игроков "Реала" стало неожиданностью то, что 33-летний форвард решил объявить об этом публично сразу после победы в финальном матче Лиги чемпионов над "Ливерпулем" (3:1) на прошлой неделе.

Капитан мадридской команды Серхио Рамос после игры сделал Роналду замечание из-за его высказываний.

По информации Marca, футболисты "сливочных" сейчас полагают, что Криштиану действительно уходит. Руководство клуба, в свою очередь, осталось недовольно его заявлением после финала, но в то же время сохраняет спокойствие.

Напомним, в Испании Роналду грозят восемь лет тюрьмы. Футболист обвиняется в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро.

31 мая официально с поста тренера "Реала" ушел Зинедин Зидан. СМИ сообщили, что на новом месте француз будет получать 50 млн евро ежегодно.

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