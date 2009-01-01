Кубок Украины. "Динамо" победило "Александрию", видео голов

Киевляне вырвались в четвертьфинал турнира.

"Александрия" и “Динамо” Фото: fcdynamo.kiev.ua

В среду, 25 октября, в Александрии матч 1/8 финаламежду одноименным клубом изакончился со счетом 2:3, гости добыли очень сложную победу в дополнительное время.

Противостояние состоялось на стадионе Ника, "Александрия" играла выше всяких похвал, но в четвертьфинал турнира прошла столичная команда.

В первом тайме самый яркий эпизод произошел на 36-й минуте. Трехходовка "динамовцев" с участием Гармаша, Гонсалеса и Кравца привела к голу, его записал на свой счет последний спортсмен, пишет УНИАН.

После перерыва "Динамо" сбавило обороты и поплатилось — на 77-й минуте Старенький перепрыгнул всех в штрафной гостей и головой отправил мяч в дальний от себя угол, сделав счет 1:1.

Судьба матча была решена в дополнительное время, причем "Александрия" имела шансы на победу. Однако на 107-й минуте Беседин вновь вывел киевлян вперед, а на 116-й Кравец сделал дубль. На 124-й минуте "Александрия" еще раз забила — Гитченко реализовал пенальти, после него матч и закончился со счетом 2:3 в пользу "Динамо".

Видео второго гола Кравца

Видео гола Гитченко

Фото: fcdynamo.kiev.ua, видео: PrOOball