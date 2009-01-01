Кубок Украины. "Динамо" победило "Александрию", видео голов

Киевляне вырвались в четвертьфинал турнира.
Противостояние состоялось на стадионе Ника, "Александрия" играла выше всяких похвал, но в четвертьфинал турнира прошла столичная команда.
В первом тайме самый яркий эпизод произошел на 36-й минуте. Трехходовка "динамовцев" с участием Гармаша, Гонсалеса и Кравца привела к голу, его записал на свой счет последний спортсмен, пишет УНИАН.
После перерыва "Динамо" сбавило обороты и поплатилось — на 77-й минуте Старенький перепрыгнул всех в штрафной гостей и головой отправил мяч в дальний от себя угол, сделав счет 1:1.
Судьба матча была решена в дополнительное время, причем "Александрия" имела шансы на победу. Однако на 107-й минуте Беседин вновь вывел киевлян вперед, а на 116-й Кравец сделал дубль. На 124-й минуте "Александрия" еще раз забила — Гитченко реализовал пенальти, после него матч и закончился со счетом 2:3 в пользу "Динамо".
Видео второго гола Кравца
Видео гола Гитченко
Фото: fcdynamo.kiev.ua, видео: PrOOball