Квалификация на ЧМ-2018: громкая победа Норвегии, рекорд Левандовски, выход Германии и Англии

Действующие чемпионы мира и родоначальники футбола получили путевки в финальную стадию Мундиаля.

Роберт Левандовски Reuters

В четверг, 5 октября, вечером состоялись первые матчи 9-го тура европейской квалификации на

Германия, которую в предпоследнем туре отборочного турнира устраивала ничья, обыграла в гостях Северную Ирландию, а Англия оформила первое место в группе за счет минимальной победы над Словенией, сообщает Укринформ.

Кроме того, отметим два матча: хет-трик Роберта Левандовски сделал лидеру сборной Польши главной звездой матча в Ереване. Поляки не стали испытывать судьбу и в поединке со сборной Армении сходу стали воплощать свое преимущество в забитые мячи. К 25-й минуте счет был уже 3:0. Причем, два гола на свой счет записал Левандовски, что позволило ему обойти Влодзимежа Любаньского в списке лучших бомбардиров за всю историю сборной Польши.

После перерыва Левандовски оформил хет-трик, и теперь в его активе 50 мячей, забитых в поединках за национальную сборную. Более того, 15(!) мячей Левандовски забил в нынешнем отборочном цикле и, таким образом, обошел Криштиану Роналду, который в отборе ЧМ 2018 забил 14 мячей, сообщает Террикон.

Сборная Сан-Марино дома ничего не смогла противопоставить мощным норвежцам, уступив с разгромным счетом — 0:8. Хет-трик на свой счет записал 23-летний нападающий Мохамед Эльюнусси, рожденный в Марокко.

Все результаты матчей 9-го тура европейской квалификации, которые произошли в четверг.

Группа С: Северная Ирландия — Германия — 1:3, Азербайджан — Чехия — 1:2, Сан-Марино — Норвегия — 0:8.

Турнирное положение: Германия — 27 очков, Северная Ирландия — 19, Чехия — 12, Норвегия — 10, Азербайджан — 10, Сан-Марино — 0.

Группа Е: Армения — Польша — 1:6, Черногория — Дания — 0:1, Румыния — Казахстан — 3:1.

Турнирное положение: Польша — 22 очка, Дания — 19, Черногория — 16, Румыния — 12, Армения — 6, Казахстан — 2.

Группа F: Англия — Словения — 1:0, Шотландия — Словакия — 1:0, Мальта — Литва — 1:1.

Турнирное положение: Англия — 23 очка, Шотландия — 17, Словакия — 15, Словения — 14, Литва — 6, Мальта — 1.

Напомним, сборная Украины свой предпоследний матч в отборочной группе I проведет в пятницу, 6 октября. "Сине-желтых" на нейтральном поле в албанском Шкодере будут принимать аутсайдеры секстета — футболисты Косово. Турция в свою очередь в Эскишехире сойдется с Исландией, а Хорватия в городе Риека сыграет с Финляндией.

Турнирное положение: Хорватия — 16 очков, Исландия — 16, Турция — 14, Украина — 14, Финляндия — 7, Косово — 1.

Действующие чемпионы мира немцы и родоначальники футбола англичане присоединились к Бразилии, Ирану, Мексике, Саудовской Аравии, Республики Корея, Японии и Бельгии, которые гарантировали себе путевки в финальную стадию чемпионата мира-2018.