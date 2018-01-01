"Лацио" — "Динамо". Анонс поединка 1/8 Лиги Европы

Соперников из Украины можно отнести к удобным для "Лацио".

В Риме "Динамо" сыграет против "Лацио" @SSLazioOfficialPage

В четверг, 8 марта, в Риме состоится первый матч 1/8 Лиги Европы , в котором местный "Лацио" примет киевском "Динамо".

Соперников из Украины можно отнести к удобным для "Лацио". Пять раз еврокубковые пути римлян пересекались с нашими земляками, и все пять раз победу по сумме двух матчей праздновали "орлы", пишет football.ua.

На сегодня "Лацио" демонстрирует отличную игру. Два поражения кряду от Милана в Кубке Италии (в серии пенальти) и от Ювентуса в Серии А не должны никого вводить в заблуждение. О реальной силе "Лацио" можно судить хотя бы по тому, что римляне дважды в нынешнем сезоне смогли обыграть "Ювентус" (в Суперкубке и в первом круге чемпионата Италии), а этим похвастать пока не может больше никто.

В распоряжении Индзаги находится отличный подбор игроков, и отсутствие травмированных Касереса и Марушича, а также де Врея и Раду, которым тренер, по словам итальянских СМИ, собирается предоставить отдых, вряд ли скажется на силе команды.

В свою очередь нынешнее "Динамо" производит противоречивое впечатление. С одной стороны, выход в 1/8 финала Лиги Европы, что, по украинской традиции тяжелого выхода из "зимней спячки", уже можно считать успехом. С другой стороны, две ничьи против АЕКа свидетельствуют, о том, что судьба киевлян висела на волоске, проблемы с качеством игры никуда не делись, и Александру Хацкевичу с помощниками еще предстоит много работы.

Что касается кадровой ситуации в "Динамо", то Бущан, Сидорчук и Мбокани по-прежнему не могут помочь команде. Зато вернулся в строй Пиварич.

Ориентировочные составы

football.ua

Симоне Индзаги, тренер "Лацио":

"Динамо регулярно играет в еврокубках и по опыту международных встреч превосходит нашу команду. Правда, сейчас в "Динамо" очень много молодых футболистов, но все они очень хорошего уровня. В принципе, то же самое можно сказать и о "Лацио". Мы уже сыграли множество матчей, и, уверен, нам предстоит провести еще очень много международных матчей. За исключением Касереса, все мои подопечные готовы к бою. Единственное сомнение — Марушич. О его готовности мы примем решение в день матча. В свое время я встречался с Динамо как игрок в Лиге чемпионов, и от тех встреч осталось сильное впечатление от соперника и положительные эмоции от результата. В двухраундовой дуэли очень важен результат первого матча, и я надеюсь, что при поддержке наших болельщиков мы сможем создать достаточный задел перед визитом в Киев. Мы дошли до 1/8 финала не для того, чтобы прекратить выступления в Лиге Европы на этой стадии".

Александр Хацкевич, тренер "Динамо":

"Нам всегда трудно игралось с итальянскими командами. Но если мы приехали в Рим, завтра на поле должно быть 11 гладиаторов, которые будут добиваться результата. На последних двух матчах "Лацио" присутствовал Алексей Михайличенко. Конечно, мы смотрели матчи с "Миланом" и "Ювентусом", также посмотрели игры со "Стяуа". Информацию можно сейчас собрать довольно быстро, и ее достаточно. На сегодняшний день мы участвуем в трех турнирах, и во всех будем бороться за победу".

Поединок "Лацио" – "Динамо" в 22:05 можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 2".

Напомним, 22 февраля в Киеве в ответном матче 1/16 ЛЕ киевское "Динамо" принимало греческий АЕК и сыграло вничью 0:0. Однако за счет забитого мяча в гостях за неделю до того (матч в Греции завершился со счетом 1:1), подопечные Хацкевича прошли в 1/8 Лиги Европы.