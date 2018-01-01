"Лацио" призвал фанатов не ехать в Украину и отменил продажу билетов на матч в Киеве

Организационные причины и проблемы с безопасностью делают продажу невозможной.
"ФК "Лацио" сообщает своим болельщикам об отмене продажи билетов на гостевой сектор на матч Лиги Европы УЕФА против "Динамо" Киев", — сказано в заявлении римлян.
"Организационные причины и проблемы с безопасностью делают продажу невозможной. Поэтому мы призываем болельщиков не ехать в Украину, где вы не сможете купить билеты на матч", — объявили в "Лацио".
Напомним, в первом поединке в Риме команды сыграли вничью 2:2.
Ответный матч 1/8 Лиги Европы между "Динамо" и "Лацио" состоится 15-го марта на НСК "Олимпийский", начало — в 20:00.