Легенда советского хоккея покончил с собой

Из-за болезни у хоккеиста отказали ноги.

Хоккеист покончил с собой Фотохроника ТАСС

В Москве в возрасте 72 лет умер легендарный советский хоккеист Юрий Шаталов.

Как сообщает телеграм-канал Mash, Шаталов покончил с собой. Он страдал от тяжелого хронического заболевания, и из-за этого у него отказали ноги.

Является ли это причиной депрессии, и в следствии смерти, неизвестно. Предсмертной записки именитый хоккеист не оставил.

Юрий Шаталов — двукратный чемпион СССР по хоккею в составе ЦСКА и "Крыльев Советов" (1978, 1974). В составе сборной он участвовал в двух Суперсериях СССР — Канада в 1972 и 1974 году соответственно, также выиграл золото чемпионата мира 1974 года.

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