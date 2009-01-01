Легендарный Форман верит в младшего Кличко: ветеран способен удивить

Джошуа — хороший атлет. Он может хорошо бегать, прыгать, делать много других вещей. Из него может получиться хороший боец, считает Форман.

Владимир Кличко

Легендарный боксер Джордж Форман назвал украинского юоксера Владимира Кличко "ветераном" и заявил, что в бою с Энтони Джошуа он может удивить.

Так Форман прокомментировал предстоящий поединок за титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA и IBO между Джошуа и Кличко, сообщает Boxing News.

"Джошуа — хороший атлет. Он может хорошо бегать, прыгать, делать много других вещей. Из него может получиться хороший боец и хороший чемпион, но ему надо остерегаться ветеранов. Кличко — ветеран, и, если ты списываешь таких бойцов со счетов, они достают откуда-то изнутри такие вещи, о которых вы даже не догадывались. Я никогда не списываю ветеранов со счетов, они всегда могут удивить", — заявил Форман.

Напомним, ранее сообщалось, что ради боя Джошуа — Кличко мэр Лондона согласился увеличить вместимость легендарного "Уэмбли".