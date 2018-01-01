Лига Чемпионов. 1/8 финала "Рома" - "Шахтер": котировки букмекеров

Практически все букмекерские конторы едины в оценке шансов команд на дальнейший проход по сетке турнира.

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Представители букмекерский контор объявили свои котировки на ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов сезона 2017/2018 между римской "Ромой" и донецким "Шахтером".

Фаворитом матча букмекеры однозначно считают итальянских футболистов.

Котировки на победу "Ромы" практически одинаковы во всех конторах. Они стартуют с 1,7 у bwin, bet365 и PariMatch. В William Hill дают 1,73.

Коэффициент на ничью в William Hill и bwin − 4,0. PariMatch дает 4,1, а bet365 – 4,2.

William Hill и bwin оценивают вероятность победы Шахтера практически одинаково — 4,8 и 4,75 соответственно. bet365 дает коэффициент 5, а PariMatch– 4,9.

Интересно, что на проход Ромы и Шахтера bet365 дает одинаковые коэффициенты — 1,9. В William Hill также не видят здесь фаворита — 1,91. А вот PariMatch гораздо больше верят в "горняков" — 1,83 на проход "Шахтера" и 1,97 на "Рому".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в первом матче 1/8 финала ЛЧ в Харькове "Шахтер" минимально обыграл "Рому".