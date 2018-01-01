Лига Чемпионов. 1/8 финала. "Шахтер" минимально проигрывает "Роме" после первого тайма

На 41-й минуте счет открыл и "Рому" вывел вперед полузащитник Дженгиз Ундер.

На 52-й минуте невероятный гол Факундо Феррейра сравнивает счет: 1:1. Гол случился после дальнего паса Ракицкого на аргентинского нападающего Шахтера. Факундо вышел один на один и реализовал свой момент.

На 69-й минуте горняки зарабатывают право пробить опасный штрафной удар.

На 71-й минуте Фред забивает гол и со счетом 2:1 выводит "Шахтер" в лидеры матча.

На 75-й - сразу две замены в "Роме". Жерсон вышел вместо Ундера. Бруно Перес заменил Флоренци.