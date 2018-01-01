Лига Чемпионов. 1/8 финала. "Шахтер" минимально проигрывает "Роме" после первого тайма

"Римским волкам" удалось октрыть счет ближе к концу первой 45-минутки.
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Стартовые составы команд:
"Шахтер": Пятов — Бутко, Ракицкий, Кривцов, Исмаили — Степаненко, Фред — Марлос, Тайсон, Бернард — Феррейра
Главный тренер: Пауло Фонсека
"Рома": Алиссон — Флоренци, Фасио, Манолас, Коларов — Де Росси, Строотман — Ундер, Наингголан, Перотти — Джеко
Четвертый рефери: Дуглас Поттер (SCO)
На 41-й минуте счет открыл и "Рому" вывел вперед полузащитник Дженгиз Ундер.
На 52-й минуте невероятный гол Факундо Феррейра сравнивает счет: 1:1. Гол случился после дальнего паса Ракицкого на аргентинского нападающего Шахтера. Факундо вышел один на один и реализовал свой момент.
На 69-й минуте горняки зарабатывают право пробить опасный штрафной удар.
На 71-й минуте Фред забивает гол и со счетом 2:1 выводит "Шахтер" в лидеры матча.
На 75-й - сразу две замены в "Роме". Жерсон вышел вместо Ундера. Бруно Перес заменил Флоренци.