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Лига Чемпионов. 1/8 финала. "Шахтер" минимально проигрывает "Роме" после первого тайма

Вчера, 22:40
Шахтер Рома 1 < >
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1 / 9 (Reuters)

"Римским волкам" удалось октрыть счет ближе к концу первой 45-минутки.

Шахтер Рома 1
Reuters
В среду, 21 февраля, в Харькове, на стадионе "Металлист" пройдет матч в рамках 1/8 Лиги Чемпионов сезона 2017/2018 годов, в котором между собой сразятся  донецкий "Шахтер" и римская "Рома".

"Главред" подготовил анонс поединка и котировки букмекерских контор.

Стартовые составы команд: 

"Шахтер": Пятов — Бутко, Ракицкий, Кривцов, Исмаили — Степаненко, Фред — Марлос, Тайсон, Бернард — Феррейра

Запасные: Шевченко, Дентиньо, Ордец, Алан Патрик, Петряк, Зубков, Коваленко.

Главный тренер: Пауло Фонсека

 

"Рома": Алиссон — Флоренци, Фасио, Манолас, Коларов — Де Росси, Строотман — Ундер, Наингголан, Перотти — Джеко

Запасные: Скорупски, Жезус, Пеллегрини, Шик, Дефрель, Перес, Жерсон.
 
Главный тренер: Эусебио ди Франческо
 
 
Главный арбитр: Уильям Коллам (SCO)
 
Асситенты: Дэвид Макгичи (SCO),Фрэнсис Коннор (SCO)

Четвертый рефери: Дуглас Поттер (SCO)

 

На 41-й минуте счет открыл и "Рому" вывел вперед полузащитник Дженгиз Ундер.

На 52-й минуте невероятный гол Факундо Феррейра сравнивает счет: 1:1. Гол случился после дальнего паса Ракицкого на аргентинского нападающего Шахтера. Факундо вышел один на один и реализовал свой момент.

На 69-й минуте горняки зарабатывают право пробить опасный штрафной удар.

На 71-й минуте Фред забивает гол и со счетом 2:1 выводит "Шахтер" в лидеры матча.

На 75-й - сразу две замены в "Роме". Жерсон вышел вместо Ундера. Бруно Перес заменил Флоренци.
Теги:  
футбол, Лига Чемпионов, Шахтер, Рома
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