Лига чемпионов. Букмекеры назвали фаворита битвы "Шахтера" с "Фейеноордом"

По данным 25 ведущих букмекерских контор мира средняя ставка на победу горняков составляет 1.39 к 1.
Об этом сообщает специализированный портал BetExplorer, ссылаясь на данные ведущих букмекерских контор.
Отмечается, что по данным 25 ведущих букмекерских контор мира, которые собрал портал, средняя ставка на победу горняков составляет 1.39 к 1, в то время как на ничью — 5.08 к 1, а на победу гостей — 7.92 к 1.
Наибольшую веру в успех "Шахтера" испытывают аналитики youwin, поставившие всего 1,33 на победу хозяев поля.
Напомним, матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" —"Фейеноорд" пройдет сегодня вечером, 1 ноября, в Харькове. Начало игры — в 21.45.
Ранее главный тренер "горняков" Паулу Фонсека рассказал о подготовке к матчу с "Фейеноордом".