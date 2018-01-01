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Результаты жеребьевки 1/2 финала Лига Чемпионов: с кем сыграют "Реал", "Рома", "Бавария" и "Ливерпуль"

Сегодня, 14:24

Церемония, по сложившейся традиции, прошла в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

Кубок Лиги Чемпионов
Кубок Лиги Чемпионов Egypt Today
В пятницу, 13 апреля, прошла жеребьевка полуфинальных матчей Лиги чемпионов сезона 2017/2018.

Церемония, по сложившейся традиции, состоялась в штаб-квартире УЕФА в Ньоне и началась в 14:00 по киевскому времени. 

Главный тренер сборной Украины и посол финала Лиги Чемпионов-2018 в Киеве Андрей Шевченко "вытащил" первых участников полуфинала: "Реал" (Мадрид) - "Бавария" (Мюнхен).  

Затем настала очередь второй пары: "Ливерпуль" (Ливерпуль) - "Рома" (Рим).

Напомним, немногим ранее стало известны полуфинальные пары Лиги Европы сезона 2017/2018.

 
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спорт, Лига Чемпионов, фубтбол, жеребьевка, УЕФА
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