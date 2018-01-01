Результаты жеребьевки 1/2 финала Лига Чемпионов: с кем сыграют "Реал", "Рома", "Бавария" и "Ливерпуль"

Церемония, по сложившейся традиции, прошла в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

Кубок Лиги Чемпионов Egypt Today

В пятницу, 13 апреля, прошла жеребьевка полуфинальных матчей Лиги чемпионов сезона 2017/2018.

Церемония, по сложившейся традиции, состоялась в штаб-квартире УЕФА в Ньоне и началась в 14:00 по киевскому времени.

Главный тренер сборной Украины и посол финала Лиги Чемпионов-2018 в Киеве Андрей Шевченко "вытащил" первых участников полуфинала: "Реал" (Мадрид) - "Бавария" (Мюнхен).

Затем настала очередь второй пары: "Ливерпуль" (Ливерпуль) - "Рома" (Рим).

Напомним, немногим ранее стало известны полуфинальные пары Лиги Европы сезона 2017/2018.