Казахстанская "Астана" принимала датский "Мидтьюлланн" и одержала победу со счетом 2:1.

В ЛЧ проходят матчи квалификационного раунда УЕФА

Во вторник, 24 июля, в Европе проходят матчи 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона 2018/19 годов.

Казахстанская "Астана" принимала датский "Мидтьюлланн" и одержала победу со счетом 2:1.

Отметим, что главным тренером "Астаны" является украинский специалист Роман Григорчук, а цвета клуба защищает украинский футболист Артем Довбик и датский защитник украинского происхождения Эрик Святченко.

"Астана" (Казахстан) – "Мидтьюлланн" (Дания) 2: 1

Голы: Кляйнхаслер 31 Кляйнхаслер 90 + 4 - Викхайм 51

"Астана": Ерич - Рукавина, Постников, Аничич, Шомко - Томасов, Кляйнхайслер, Маевский, Педро Энрике (Янга 86) - Мужиков (Ричард Оливейра 76) - Муртазаев (Щеткин 46)

"Мидтьюлланн": Йеспер Хансен - Киан Хансен, Санне, Святченко - Мунскгаард, Поульсен, Спарв, Даль Хендэ - Окосун (Оньека 68), Онуачу, Викхайм (Джордж 85)

Предупреждения: Оливейра 81 - Саннех 19 Поульсен 70

В другом матче шведский "Мальме" выиграл в гостях у румынского "Клужа".

Отметим, что судьба матча была решена в конце первого тайма голом, забитый 22-летним форвардом Карлосом Страндбергом.

"Клуж" (Румыния) - "Мальме" (Швеция) 0:1

Гол: Страндберг 45

Напомним, ранее была проведена жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-сезона 2018/2019. Вице-чемпион Украины киевское "Динамо" сыграет против вице-чемпиона Чехии – пражским клубом "Славия".

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