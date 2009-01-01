Лига чемпионов. В Харькове стартовал матч "Шахтер" — "Фейеноорд"

Подопечные Фонсеки сражаются с командой из Нидерландов.

Команды объявили стратовые составы УЕФА

В среду, 1 ноября, в Харькове начался матч группового раунда Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и голландским "Фейеноордом".

Накануне поединка команды объявили стратовые составы:

"Шахтер": 30.Пятов, 5.Хочолава, 2.Бутко, 18.Ордец, 31.Исмаили, 6.Степаненко, 11.Марлос, 10.Бернард, 8.Фред, 7.Тайсон, 19.Феррейра.

Запасные: 26.Шевченко Н., 66.Марсио Азеведо, 34.Петряк, 74.Коваленко Вик., 21.Алан Патрик, 9.Дентиньо, 99.Бланко Лещук.

"Фейеноорд": 25.Джонс Бр., 2.Ниувкоп, 4.Сен-Жюст, 5.Хапс, 8.Эль-Ахмади, 10.Вильена, 20.Тапиа, 21.Амрабат С., 7.Боэтьюс, 9.Йоргенсен Н., 19.Бергхейс.

Запасные: 1.Вермеер, 17.Дикс, 18.Нелом, 11.Ларссон Сэм, 28.Тоорнстра, 14.Басачикоглу, 29.Крамер.

Ранее главный тренер "горняков" Паулу Фонсека рассказал о подготовке к матчу с "Фейеноордом".