Подопечные Фонсеки сразятся с именитыми итальянцами.

УЕФА Лиги чемпионов УЕФА 2017/18. Так, в группе F, в Харькове донецкий "Шахтер" примет итальянский "Наполи".

Накануне поединка команды назвали стартовые составы:

"Шахтер": Пятов — Срна, Ордец, Ракицкий, Исмаили — Фред, Степаненко — Марлос, Тайсон, Бернард — Феррейра

Запасные: Шевченко, Бутко, Хочолава, Алан Патрик, Дентиньо, Коваленко, Азеведо

"Наполи": Рейна — Хисай, Альбиоль, Кулибали, Гулям — Гамшик, Диавара, Зьелински — Кальехон, Милик, Инсинье

Запасные: Сепе, Маджо, Аллан, Жоржиньо, Мертенс, Максимович, Рог

Напомним, ранее эксперты дали прогнозы на матч "Шахтер"-"Наполи".