Подопечные Фонсеки сразятся с именитыми итальянцами.
Лиги чемпионов УЕФА 2017/18. Так, в группе F, в Харькове донецкий "Шахтер" примет итальянский "Наполи".
Накануне поединка команды назвали стартовые составы:
"Шахтер": Пятов — Срна, Ордец, Ракицкий, Исмаили — Фред, Степаненко — Марлос, Тайсон, Бернард — Феррейра
Запасные: Шевченко, Бутко, Хочолава, Алан Патрик, Дентиньо, Коваленко, Азеведо
"Наполи": Рейна — Хисай, Альбиоль, Кулибали, Гулям — Гамшик, Диавара, Зьелински — Кальехон, Милик, Инсинье
Запасные: Сепе, Маджо, Аллан, Жоржиньо, Мертенс, Максимович, Рог
Напомним, ранее эксперты дали прогнозы на матч "Шахтер"-"Наполи".