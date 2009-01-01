Лига чемпионов. "Шахтер" проиграл "МанСити", опубликованы фото и видео голов

Игра проходила в Манчестере на "Этихад Стэдиум".

"МанСити" — "Шахтер" Reuters

Во вторник, 26 сентября, в английском Манчестере матч второго тура группового раундамежду местным "Манчестер Сити" и донецким "Шахтером" закончился со счетом 2:0.

Игра проходила на "Этихад Стэдиум", за ней следил арбитр из Португалии Мануэль Жорже де Соуза.

В первые минуты противостояния англичане активно пошли вперед, прессинговали и создали несколько опасных моментов у ворот "горняков".

Те, в свою очередь, не отставали от соперников — на 12-й минуте Тайсон перехватом начал атаку, которая увенчалась выходом Фреда один на один с вратарем. От верного гола "МанСити" спас Фернандиньо, который выбил мяч в подкате.

Почти до середины тайма "Шахтер" разворачивал атаки слишком медленно, и защитники противника все читали. Под конец первой половины игры сначала Марлос, а затем Исмаили обострили игру "горняков". Обе команды не отсиживались в обороне, но счет так и не был открыт.

В самом начале второго тайма англичане решили судьбу матча в свою пользу — Сильва добежал до штрафной "Шахтера" и сделал поперечную передачу на де Брюйне, а тот отправил мяч в ближнюю "девятку", пишет УНИАН.

На 72-й минуте "МанСити" заработал пенальти и мог увеличить отрыв, но Агуэро не смог забить благодаря блестящей игре голкипера "горняков", который угадал угол и отбил мяч на угловой. Между тем в конце игры Стерлинг удвоил преимущество англичан.

"Манчестер Сити" — "Шахтер" 2:0

Голы: де Брюйне, 48, Стерлинг, 90

"Манчестер Сити": Эдерсон — Уокер, Стоунз, Отаменди, Делф — де Брюйне, Фернандиньо, Силва (Гюндоган, 81) — Жезус (Стерлинг, 55), Агуэро (Б. Силва), Сане;

"Шахтер": Пятов — Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили — Фред (Коваленко, 90+1), Степаненко — Марлос (Дентиньо, 78), Тайсон, Бернард (Петряк, 89) — Феррейра;

Предупреждения: Ордец.

Видео голов

Напомним, 13 сентября в Харькове прошел матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов между "Шахтером" и итальянским "Наполи", в его результате "горняки" обыграли противника со счетом 2:1.

Видео: Football HD