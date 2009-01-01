Лига чемпионов. "Шахтер" проиграл "МанСити", опубликованы фото и видео голов

Игра проходила в Манчестере на "Этихад Стэдиум".
Игра проходила на "Этихад Стэдиум", за ней следил арбитр из Португалии Мануэль Жорже де Соуза.
В первые минуты противостояния англичане активно пошли вперед, прессинговали и создали несколько опасных моментов у ворот "горняков".
Те, в свою очередь, не отставали от соперников — на 12-й минуте Тайсон перехватом начал атаку, которая увенчалась выходом Фреда один на один с вратарем. От верного гола "МанСити" спас Фернандиньо, который выбил мяч в подкате.
Почти до середины тайма "Шахтер" разворачивал атаки слишком медленно, и защитники противника все читали. Под конец первой половины игры сначала Марлос, а затем Исмаили обострили игру "горняков". Обе команды не отсиживались в обороне, но счет так и не был открыт.
В самом начале второго тайма англичане решили судьбу матча в свою пользу — Сильва добежал до штрафной "Шахтера" и сделал поперечную передачу на де Брюйне, а тот отправил мяч в ближнюю "девятку", пишет УНИАН.
На 72-й минуте "МанСити" заработал пенальти и мог увеличить отрыв, но Агуэро не смог забить благодаря блестящей игре голкипера "горняков", который угадал угол и отбил мяч на угловой. Между тем в конце игры Стерлинг удвоил преимущество англичан.
"Манчестер Сити" — "Шахтер" 2:0
Голы: де Брюйне, 48, Стерлинг, 90
"Манчестер Сити": Эдерсон — Уокер, Стоунз, Отаменди, Делф — де Брюйне, Фернандиньо, Силва (Гюндоган, 81) — Жезус (Стерлинг, 55), Агуэро (Б. Силва), Сане;
"Шахтер": Пятов — Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили — Фред (Коваленко, 90+1), Степаненко — Марлос (Дентиньо, 78), Тайсон, Бернард (Петряк, 89) — Феррейра;
Предупреждения: Ордец.
Видео голов
Напомним, 13 сентября в Харькове прошел матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов между "Шахтером" и итальянским "Наполи", в его результате "горняки" обыграли противника со счетом 2:1.
Видео: Football HD