"Барса" за 20 минут с небольшим разгромила "Юве"

Лионель Месси Reuters

Во вторник, 12 сентября, поздно вечером матчами в 8 городах Европы начался первый тур группового турнираУЕФА 2017/18.

С разгромных побед в самом престижном футбольном еврокубке стартовали титулованные европейские гранды "Барселона", "Челси", "Пари Сен-Жермен", "Бавария" и "Манчестер Юнайтед", сообщает Укринформ.

Результаты матчей Лиги чемпионов, состоявшихся во вторник:

Группа А:

"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Базель" (Швейцария) — 3:0

голы: Маруан Феллайни (35-я минута), Лукаку (53), Маркус Решфорд (84)

"Бенфика" (Португалия) — ЦСКА (Россия) — 1:2

голы: Харис Сеферович (50) — Витиньйо (63), Тимур Жамалетдинов (71);

Группа В:

"Селтик" (Шотландия) — "Пари Сен-Жермен" (Франция) — 0:5

голы: Неймар (19), Килиан Мбаппе (34), Эдинсон Кавани (40, с пенальти, 85), Микаэль Лустиг (83 — автогол)

"Бавария" (Германия) — "Андерлехт" (Бельгия) — 3:0

Голы: Роберт Левандовски (12), Алькантара (65), Джошуа Киммо (90)

Группа С:

Рома "(Италия) — " Атлетико "(Испания) — 0:0

"Челси" (Англия) — "Карабах" (Азербайджан) — 6:0

голы: Педро (5), Давиде Цаппакоста (30), Сесар Аспиликуэта (55), Тьему Бакайоко (71), Миши Бачуайи (76), Максим Медведев (82 — автогол);

Группа D:

"Барселона" (Испания) — "Ювентус" (Италия) — 3:0

Голы: Лионель Месси (45, 69), Иван Ракитич (56)

"Олимпиакос" (Греция) — "Спортинг" (Португалия) — 2:3

голы: Фелипе Пардо (89, 90+2) — Сейду Думбия (2), Жельсон Мартинс (13). Бруно Фернандес (43).

Напомним, чемпион Украины донецкий "Шахтер" свой первый поединок проведет сегодня, 13 сентября, на стадионе ОСК "Металлист" в Харькове против итальянского "Наполи". В другом матче группы F голландский "Фейеноорд" сыграет в Роттердаме с английским "Манчестер Сити".

Во второй игровой день первого тура Лиги чемпионов УЕФА также встретятся: (квартет Е) "Марибор" (Словения) — "Спартак" (Россия), "Ливерпуль" (Англия) — "Севилья" (Испания); (квартет Н) "Тоттенхэм" (Англия) — "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Реал" (Испания) — АПОЕЛ (Кипр); (квартет G) "Порту" (Португалия) — "Бешикташ" (Турция), "Лейпциг" (Германия) — "Монако" (Франция).