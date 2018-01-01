Лига чемпионов УЕФА: "Реал" в финале обыграл "Ливерпуль". Фото, видео.

Мадрид третий раз подряд побеждает в главном клубном турнире Старого Света.

В матче за звание чемпиона Лиги УЕФА 2017/2018 года победу одержал "Реал", обыграв "Ливерпуль" со счетом 3:1 на киевском стадионе НСК "Олимпийский".

Мадридский клуб выиграл турнир в третий раз подряд – это рекорд Лиги чемпионов в современном формате ("Реал" брал Кубок чемпионов 5 раз подряд в 1956-1960 годы, три раза подряд тот турнир выигрывали "Аякс" и "Бавария").

"Реал" выиграл Лигу чемпионов в четвертый раз за пять лет и в 13-й раз в истории - с учетом выступлений в финалах Кубка чемпионов, который с сезона-1992/93 был переименован в Лигу чемпионов.

Все три последние победы (2016, 2017, 2018) добыты под руководством Зинедина Зидана. Никто до него не выигрывал главный клубный турнир Европы три года подряд.

В рейтинге самых титулованных тренеров в истории Лиги чемпионов Зидан догнал двух лидеров – итальянца Карло Анчелотти (он дважды выигрывал ЛЧ с "Миланом" и один раз – "Реалом") и англичанина Боба Пэйсли (все три победы – с "Ливерпулем").

Реал (Мадрид, Испания) – Ливерпуль (Англия) 3:1 (0:0, 3:1)

26 мая, "НСК Олимпийский"

Голы: 1:0 – 51 Бензема, 1:1 – 55 Мане, 2:1 – 64 Бэйл, 3:1 – 83 Бэйл.

"Реал" – Навас, Варан, Марсело, Карвахаль (Начо, 37), Рамос, Модрич, Каземиро, Иско (Бэйл, 61), Кроос, Роналду, Бензема (Асенсио, 89).

"Ливерпуль" – Кариус, Ловрен, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Фирмино, Вейналдум, Салах (Лаллана, 30), Милнер (Джан, 83), Мане, Хендерсон.

Предупреждение: Мане (82).

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