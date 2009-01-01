Лига чемпионов: Унижение АПОЭЛа, "водопад" голов в Испании и маленький шедевр Ярмоленко, видео голов

Команда Ярмоленко потерпела поражение в Лиге чемпионов.

Команда Ярмоленко потерпела поражение в ЛЧ Reuters

Во вторник вечером, 21 ноября, состоялись матчи группового турнира Лиги чемпионов, финал которой пройдет в 2018 году в Киеве на НСК "Олимпийский".

В поединке, состоявшемся в Италии донецкий "Шахтер" проиграл "Наполи" со счетом 0:3.

Предлагаем вашему вниманию результаты остальных матчей.

Группа Е

"Спартак" Россия – "Марибор" Словения 1:1 (0:0, 1:1)

Голы: 1:0 – 82 Зе Луиш, 1:1 – 90 Мешанович.

"Спартак" – Селихов, Петкович (Зобнин, 73), Ташчи, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Луис Адриано, Попов (Мельгарехо, 63), Пашалич (Глушаков, 53), Промес, Зе Луиш.

"Марибор" – Ханданович, Милец, Биллонг, Шулер, Вилер, Врховец (Вршич, 46), Байде (Хотич, 68), Кабха, Пихлер, Бохар (Мешанович, 83), Таварес.

Предупреждения: Врховец (23), Попов (49), Луис Адриано (51), Кутепов (62).

"Севилья" Испания — "Ливерпуль" Англия 3:3 (0:3, 3:0)

Голы: 0:1 – 2 Фирмино, 0:2 – 22 Мане, 0:3 – 30 Фирмино, 1:3 – 51 Бен-Йеддер, 2:3 – 60, пенальти Бен-Йеддер, 3:3 – 90 Писарро.

"Севилья" – Рико, Лангле, Эскудеро, Меркадо, Гайс, Нзонзи (Васкес, 46), Писарро, Банега, Сарабия, Нолито (Муриэль, 73), Бен-Йеддер (Корреа, 81).

"Ливерпуль" –иКариус, Ловрен, Морено (Милнер, 63), Гомес, Клаван, Фирмино, Вейналдум, Салах (Окслейд-Чемберлен, 87), Коутиньо (Джан, 63), Мане, Хендерсон.

Предупреждения: Морено (38), Банега (45), Меркадо (54), Хендерсон (68), Джан (82).

Группа F

"Манчестер Сити" Англия — "Фейеноорд" Голландия 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 88 Стерлинг.

"Манчестер Сити" – Эдерсон, Отаменди, Данило, Уокер, Мангаля, Гюндоган, Туре (Фоден, 75), Бернарду Силва, де Брюйне (Габриэл Жезус, 64), Стерлинг (Браим Диас, 90), Агуэро.

"Фейеноорд" – Джонс, ван Бек, Хапс, Дикс (Ниукоп, 72), Боэтиюс (Йоргенсен, 69), Амрабат, Бергейс (Басаджикоглу, 82), Триндаде, Ларссон, Тапия, Торнстра.

Предупреждения: Триндаде (56), Мангаля (59), де Брюйне (60), Джонс (73), Торнстра (80), Данило (86).

Группа G

"Бешикташ" Турция — "Порту" Португалия 1:1 (1:1, 0:0)

Голы: 0:1 – 29 Фелипе, 1:1 – 41 Талиска.

"Бешикташ" – Фабрисио, Генюль, Пепе, Тошич (Медель, 46), Адриано, Хатчинсон, Арслан, Куарежма (Негредо, 90), Талиска (Озъякуп, 87), Бабел, Тосун.

"Порту" – Жозе Са, Перейра, Фелипе, Маркано, Теллес, Рикарду Перейра (Корона, 80), Эррера (Рейес, 90), Данилу Перейра, Сержиу Оливейра, Браими, Абубакар.

Предупреждения: Сержиу Оливейра (9), Перейра (22), Талиска (43), Генюль (65).

"Монако" Монако — "РБ Лейпциг" Германия 1:4 (1:4, 0:0)

Голы: 0:1 – 6, автогол Жемерсон, 0:2 – 9 Вернер, 0:3 – 31, пенальти Вернер, 1:3 – 43 Фалькао, 1:4 – 45 Кейта.

"Монако" – Субашич, Глик, Жорже, Раджи, Жемерсон, Фабиньо, Тилеманс, Моутинью (Каррильо, 83), Лопеш (Геззаль, 67), Кейта (Диакаби, 60), Фалькао.

"РБ Лейпциг" – Гулачи, Упамекано, Хальстенберг, Клостерманн, Орбан, Забитцер (Демме, 35), Кейта, Кампль, Форсберг (Лаймер, 79), Поульсен, Вернер (Брума, 58).

Предупреждения: Моутинью (37), Жемерсон (46), Фабиньо (49), Поульсен (84), Жорже (85).

Группа H

"Боруссия" Д Германия – "Тоттенхэм" Англия 1:2 (1:0, 0:2)

Голы: 1:0 – 31 Обамеянг, 1:1 – 49 Кейн, 1:2 – 76 Сон Хын Мин.

"Боруссия" Д – Бюрки (Вайденфеллер, 90), Загаду (Топрак, 78), Бартра, Шмельцер, Геррейру, Кагава (Кастро, 66), Вайгль, Ярмоленко, Гетце, Толян, Обамеянг.

"Тоттенхэм" – Льорис, Санчес, Роуз, Орье, Вертонген, Алли (Дембеле, 81), Уинкс, Дайер, Эриксен (Сиссоко, 85), Сон Хын Мин, Кейн (Льоренте, 86).

Предупреждения: Шмельцер (52), Толян (90).

АПОЭЛ Кипр – "Реал" Мадрид Испания 0:6 (0:4, 0:2)

Голы: 0:1 – 23 Модрич, 0:2 – 39 Бензема, 0:3 – 41 Начо, 0:4 – 45 Бензема, 0:5 – 49 Роналду, 0:6 – 54 Роналду.

АПОЭЛ – Перес, Руэда, Лаго, Вурос, Карлао, Захид, Винисиус (Фариас, 59), Алонефтис, Нуну Мораиш (Эбесилио, 66), Шаллаи (Эфрем, 60), Поте.

"Реал" Мадрид – Касилья, Варан, Марсело (Тео, 58), Карвахаль, Начо, Васкес, Модрич, Кроос (Себальос, 59), Асенсио, Бензема (Майораль, 64), Роналду.

Предупреждение: Карвахаль (90).

Напомним, ранее Фонсека назвал причину поражения "Шахтера" от "Наполи".