"Ливерпуль" забил 7 голов словенцам, а москвичи разгромили "Севилью".

Луис Адриано ("Спартак") отметился голом в ворота "Севильи" Reuters

Во вторник, 17 октября, поздно вечером завершились матчи 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА 2017/18 в четырех группах, в которых были зафиксированы разгромные счета.

Группа Е оказалась самой результативной, сообщает Проспорт.ТСН.

"Ливерпуль" на выезде разгромил "Марибор". "Красные" одержали первую победу и выиграли со счетом 7:0. Голы: Фирмино (4, 54), Коутиньо (13), Мохамед Салах (19, 40), Алекс Окслейд-Чемберлен (86), Тренд Александер-Арнолд (90).

В параллельном матче группы "Спартак" дома уверенно разобрался с "Севильей" — 5:1. Первый тайм завершился вничью 1:1. Промес вывел москвичей вперед на 18-й минуте, Симон Кьер сравнял счет на 30-й. А вот во втором в воротах испанцев расписались Лоренсо Мельгарехо (58), Денис Глушаков (67), Луис Адриано (74) и Промес (90), который оформил дубль.

Поэтому, после трех туров таблицу Группы Е возглавляет "Спартак", у которого 5 очков. Столько же у "Ливерпуля", который идет вторым, "Севилья" — третья (4 балла), "Марибор" с 1 очком находится на последнем месте.

В Группе Н мадридский "Реал" не смог обыграть английский "Тоттенхэм Хотспур". Поединок на "Сантьяго Бернабеу" завершился вничью 1:1. На 28-й минуте Рафаэль Варан забил автогол. Криштиану Роналду спас ситуацию, реализовав пенальти на 43-й. Отметим, что в составе мадридцев в Лиге чемпионов дебютировал 18-летний Хакими.

В другом матче Группы Н дортмундская "Боруссия", как и кипрский АПОЭЛ, взяла первое очко в групповом турнире. Соперники также завершили матч вничью 1:1. Микаэль Поте открыл счет на 62-й минуте, пять минут спустя Папастатопулос восстановил паритет. Отметим, что украинец Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе.

После трех туров турнирное положение Группы Н следующее: "Реал" (7), "Тоттенхэм" (7), "Боруссия" (1), АПОЭЛ (1).

В Группе G матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов завершился для "Бешикташа" гостевой победой над "Монако" — 1:2. Сначала на 30-й минуте Радамель Фалькао вывел монегасков вперед, и буквально за несколько минут Дженк Тосун сравнял счет (34). После перерыва Тосун, забив победный мяч для своей команды, оформил дубль (54). Эта победа стала для "Бешикташа" уже третьей подряд.

В другом матче Группы G "Лейпциг" дома переиграл "Порту" — 3:2. Причем, все мячи были забиты в первом тайме. Хозяев отличились Вилли Орбан (8), Эмиль Форсберг (37), Жан-Кевин Огустен (41). За гостей забивали Веycан Абубакар (18) и Маркано (44).

Таким образом, группу уверенно возглавил "Бешикташ" (9 очков), далее идут "Лейпциг" и "Порту", которые имеют по 4 балла.

Напомним, в Группе F донецкий "Шахтер" в матче с "Фейеноордом" одержал волевую победу — 2:1 в гостях. Хозяева начали матч быстрым голом. Уже на 7-й минуте игры нападающий голландцев Стевен Бергейс отличился ударом головой на добивании.

Однако, уже на 24-й минуте "горняки" сравняли счет. Бернард, переиграв голкипера, поразил пустые ворота. Вернувшись с перерыва, "Шахтер" сделал отличную атаку, в завершении которой вдруг забил Бернард (54).

Отметим, что с 75-й минуты игры "горняки" остались на поле вдесятером — за вторую желтую карточку покинул поле Ярослав Ракицкий.

В параллельном матче группы F "Манчестер Сити" дома переиграл "Наполи" (2:1). Хозяева в начале матча уверенно заявили о своем превосходстве благодаря голам Рахима Стерлинга (9) и Габриэля Жезуса (13). Лишь на 73-й минуте гости благодаря пенальти в исполнении Амаду Дивари попытались исправить ситуацию, но это не помогло.

Таким образом, "Шахтер" находится сейчас на 2-м месте в турнирной таблице с 6 очками. Лидирует "Манчестер Сити", который 9 баллов.

Сегодня, 18 октября, вечером состоятся матчи 3-го тура ЛЧ еще в четырех группах.

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