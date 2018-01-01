Лига Европы. 2-й раунд квалификации. "Юргорден" - "Мариуполь". 1:1, видео голов

Впервые за много лет выступающий в еврокубках приазовский клуб начал свою кампанию с минимальной ничьи.

В рамках 2-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона 2018/2019 шведский клуб "Юргорден" принимал в гостях украинский "Мариуполь"

Активно матч начали игроки обеих команд . Но удача сперва улыбнулась "Мариуполю". В середине первого тайма, на 36-й минуте Сергей Яворский сумел затылком "поймать" подачу с углового от Владислава Чурко и переправить мяч в ворота. Вратарь "Юргордена" Андреас Исакссон ничего не смог поделать с этим ударом. 0:1.

В перерыве "накачка" в раздевалке явно удалась лучше хозяевам. Которые всячески, "хоть тушкой, хоть чучелом", пытались сравнять счет и поразить ворота Рустама Худжамова. Но успеха шведы не имели, пока главный арбитр матче Мирослав Зелинка не добавил целых шесть минут ко второму тайму. На 94-й минуте Максим Белый "зевнул" рывок Алиу Баджи в свободную зону и позволил ему вколотить мяч головой с близкого расстояния. Матч так и закончился - 1:1.

"Мариуполь" забил такой важный в современном футболе гол на выезде и имеет неплохие шансы на проход дальше по сетке Лиги Европы.



Юргорден — Мариуполь 1:1

Голы: Баджи, 90+4 — Яворский, 37

Юргорден: Исакссон — Гуннарссон (Ларссон, 64), Даниельсон, Йоханссон, Аугустинссон — Ринг, Карлстром (Уокер, 73), Ульвестад, Радетинац (Ольссон, 77) — Баджи, Мрабти.

Мариуполь: Худжамов — Белый, Яворский, Быков — Кирюханцев (Полегенько, 87), Пихаленок, Мишнев (Чоботенко, 82), Тищенко, Демири — Чурко (Горбунов, 73), Фомин.

Желтые карточки: Ринг, Уокер, Ольссон — Горбунов, Худжамов.

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