Лига Европы. Начался матч "Заря" — "Герта"

Игра проходит во Львове, за ней следит арбитр из Израиля.

Игроки "Зари", иллюстрация zarya-lugansk.com

В четверг, 19 октября, во Львове начался матч третьего тура группового раунда Лиги Европы

Об этом пишет football.ua.

В то же время издание уточнило, что игра проходит на "Арене-Львов", за ней следит арбитр из Израиля Лиран Лиани.

Стартовые составы команд-соперниц:

"Заря": Лунин — Опанасенко, Прийма, Гречишкин, Сухоцкий — Харатин, Силас — Караваев, Гордиенко, Лунев — Юри;

Запасные: Чуваев, Сваток, Каменюка, Леонидас, Андриевский, Громов, Бабенко;

"Герта": Ярстейн — Пекарик, Штарк, Рекик, Платтенхардт — Вайзер, Лустенбергер, Майер, Эссвайн — Лазаро, Зельке;

Запасные: Клинсманн, Шельбред, Калу, Дуда, Ибишевич, Харагути, Торунарига.

Напомним, 28 сентября в испанском Бильбао местный "Атлетик" принимал "Зарю" и сенсационно уступил со счетом 0:1, победный гол забил Игорь Харатин. Узнать больше о противостоянии можно здесь.

Фото: zarya-lugansk.com