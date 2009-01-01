Лига Европы. Названы стартовые составы "Динамо" и "Янг Бойз"

Игра пройдет в Киеве, следить за ней будет арбитр из Финляндии.
Об этом пишет football.ua.
Издание уточнило, что игра пройдет на НСК "Олимпийский" (начало запланировано в 22:05), следить за ней будет арбитр из Финляндии Маттиас Гестраниус.
Стартовые составы команд-соперниц:
"Динамо": Коваль — Кенджера, Вида, Кадар, Пиварич — Морозюк, Буяльский, Сидорчук, Гонсалес — Мораес, Мбокани;
Запасные: Рудько, Пантич, Гармаш, Леднев, Корзун, Кравец, Беседин;
"Янг Бойз": Бальмос — Мбабу, фон Берген, Нуху, Лотомба — Фасснахт, Соу, Саного, Сулеймани — Нгамалеу, Ассале;
Запасные: Волфли, Бюрки, Шик, Эбишер, Вютрих, Йосс, Нсаме.