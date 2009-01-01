Лига Европы. Названы стартовые составы "Динамо" и "Янг Бойз"

Игра пройдет в Киеве, следить за ней будет арбитр из Финляндии.

Игроки "Динамо", иллюстрация Reuters

В четверг днем, 19 октября, в Киеве пройдет матч третьего тура группового раунда Лиги Европы между, названы их стартовые составы.

Об этом пишет football.ua.

Издание уточнило, что игра пройдет на НСК "Олимпийский" (начало запланировано в 22:05), следить за ней будет арбитр из Финляндии Маттиас Гестраниус.

Стартовые составы команд-соперниц:

"Динамо": Коваль — Кенджера, Вида, Кадар, Пиварич — Морозюк, Буяльский, Сидорчук, Гонсалес — Мораес, Мбокани;

Запасные: Рудько, Пантич, Гармаш, Леднев, Корзун, Кравец, Беседин;

"Янг Бойз": Бальмос — Мбабу, фон Берген, Нуху, Лотомба — Фасснахт, Соу, Саного, Сулеймани — Нгамалеу, Ассале;

Запасные: Волфли, Бюрки, Шик, Эбишер, Вютрих, Йосс, Нсаме.