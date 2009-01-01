Лига Европы: "Партизан" и "Динамо" назвали стартовые составы

Подопечные Хацкевича сразятся с сербскими "гробарями".
Накануне поединка команды назвали стартовые составы:
"Партизан": Стойкович, Тавамба, Вуличевич, Янкович, Сума, Остоич, Бильер, Милетич, Радин, Ожегович, Милетич.
Запасные: Йовичич, Джуричкович, Илич, Митрович, Антонов, Пантич, Йованович.
"Динамо": Коваль, Цыганков, Сидорчук, Гармаш, Пиварич, Вида, Гонсалес, Буяльский, Кадар, Кендзера, Кравец.
Запасные: Бущан, Шепелев, Морозюк, Мораес, Корзун, Беседин, Вантух.
Напомним, в первом туре группового раунда ЛЕ "Динамо" победило албанский "Скендербеу" со счетом 3:1.