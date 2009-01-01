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Лига Европы: "Партизан" и "Динамо" назвали стартовые составы

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Подопечные Хацкевича сразятся с сербскими "гробарями".

Лига Европы
«Партизан» и «Динамо» назвали стартовые составы life-football.org.ua
В четверг, 28 сентября, в Белграде начнется матч второго тура группового раунда Лиги Европы в группе В между местным "Партизаном" и киевским "Динамо".

Накануне поединка команды назвали стартовые составы: 

"Партизан": Стойкович, Тавамба, Вуличевич, Янкович, Сума, Остоич, Бильер, Милетич, Радин, Ожегович, Милетич.

Запасные: Йовичич, Джуричкович, Илич, Митрович, Антонов, Пантич, Йованович.

"Динамо": Коваль, Цыганков, Сидорчук, Гармаш, Пиварич, Вида, Гонсалес, Буяльский, Кадар, Кендзера, Кравец.

Запасные: Бущан, Шепелев, Морозюк, Мораес, Корзун, Беседин, Вантух.

Напомним, в первом туре группового раунда ЛЕ "Динамо" победило албанский "Скендербеу" со счетом 3:1.

Теги:  
Лига Европы, Динамо, Партизан, Белград
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