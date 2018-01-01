Лига Европы: результаты 2-го раунда квалификации, видео голов

Квалификационные игры во второй по значимости еврокубковый турнир уже в самом разгаре.
Результаты:
"Тобол" (Казахстан) – "Пюник" (Армения) 2:1
Голы: 1:0 – 49 Федин, 2:0 – 80 Нургалиев, 2:1 – 90 Корян.
"Спартак" (Латвия) - "Ла Фьорита" (Сан-Марино) – 6:0
Голы: 1:0 – Кобзарь, 6; 2:0 – Малеев, 22; 3:0 – Кобзарь 26; 4:0 – Шлампе, 5:0 – Смит,64; 6:0 Стуглис 73.
"Кайрат" (Казахстан) – "АЗ Алкмар" (Голландия)
Голы: 1:0 –Эсеола, 12; 2:0 – Эсеола,50.
"Рудар Веленье" (Словения) - "Стяуа" (Румыния) – 0:2
Голы: 1:0 – Ман, 5; 2:0 – Фелипе Тейшейра
"Вентспилс" (Латвия) - "Бордо" (Франция) – 0:1
Голы: 0:1 – Юссуф.
"Витесс" (Голландия) − "Вииторул" (Румыния) 2:2
Голы: 1:0 – Дрэгуш, 44; 2:0 – Дрэгуш, 49; 2:1 – Матавж, 54; 2:2 –Линссен, 72
"Уфа" (Россия) - "Домжале" (Словения) − 0:0,
"Бальцан" (Мальта) – "Слован" (Словакия) − 2:1
Голы: 1:0 – Кальевич, 17; 2:0 – Любомирац,67; 2:1 – Савичевич.
"Торпедо Кутаиси" - "Викингур Гота" (Фареры) – 3:0
Голы: 1:0 – Капанадзе, 27; 2:0 – Кимадзе, 73; 3:0 – Куталия, 84
"Чихура" (Грузия) – "Марибор" (Словения) – 0:0
"Хапоэль Хайфа" (Израиль) – "Хафнарфьордур" (Исландия) − 1:1
Голы: 0:1 – Гомеш, 53; 1:1 – Папазоглу, 66
"РБ Лейпциг" (Германия) - Хэкен (Швеция) – 4:0
Голы: 1:0 – Брума, 35; 2:0 – Матеус Кунья, 38; 3:0 – Кампль, 50; 4:0 – Огюстен, 84
Дюделанж (Люксембург) – Дрита (Косово) – 2:1
Голы: 0:1 – Шабани, 45; 1:1 – Перес, 66; 2:1 –Тюрпель, 81 (с пенальти)
Напомним, ранее стали известны результаты матчей 2-го раунда квалификации Лиги Чемпионов.
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