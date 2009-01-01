Лига Европы. "Шахтер" минимально победил "Сельту", видео гола

Игра проходила в Виго на стадионе "Балаидос".

Игроки "Шахтера", иллюстрация twitter.com/FCShakhtar_eng

В четверг, 16 февраля, в испанском городе Вигозавершился со счетом 1:0.

Игра проходила на стадионе "Балаидос".

В начале противостояния испанцы активно атаковали и уже на 16-й минуте могли забить.

Тогда Бонгонда и Гвидетти разыграли "стеночку", но первый не попал в створ ворот "горняком", которые играли аккуратно и осторожно.

Между тем на 27-й минуте игры украинская команда открыла счет. Марлос вышел один на один с вратарем, обвел его, после чего попал в защитника, а начатое дело завершил Бланко-Лещук — буквально с метра попал в ворота хозяев поля.

Позже "горняки" пытались увеличить отрыв, а испанцы — сравнять счет, однако ни те, ни другие не сумели забить до конца первого тайма.

В начале второй половины матча игра шла с переменным успехом, ни одна из команд не могла зацепиться за мяч. Позже "Шахтер" стал гораздо острее играть в пас, при этом их соперники не оставляли надежды сравнять счет.

Кабраль пытался пробить по воротам, но защита "горняков" заблокировала удар. Ближе к концу матча "Сельта" атаковала массово и остро, но на последних минутах игры в наступление пошел украинский клуб, однако снова забить его игрокам не удалось.

"Шахтер" — "Сельта"

Гол: Бланко-Лещук, 26

"Шахтер": Пятов — Срна, Ордец, Ракицкий, Исмаили – Марлос (Азеведо, 90+3), Малышев, Фред, Тайсон (Бернард, 84) – Дентиньо (Коваленко, 46) — Бланко-Лещук;

"Сельта": Альварес — Отто, Ронкалья, Кабрал, Мальо — Эрнандес, Васс, Радоя (Хосабед, 74) — Аспас, Гвидетти (Росси, 84), Бонгонда (Систо, 58);

Предупреждения: Ордец, Тайсон, Срна, Малышев, Ракицкий — Радоя, Васс, Аспас.

Видео гола Бланко-Лещука

Напомним, 8 декабря 2016 года в Португалии "Шахтер" сразился с местной "Брагой", матч завершился со счетом 4:2. Узнать больше о противостоянии, а также посмотреть видео голов, можно здесь.

Фото: twitter.com/FCShakhtar, видео: TheNonamenonumber