Проигрывая в домашнем матче, киевляне собрались и отквитали три мяча

"Динамо" забивает третий гол "Скендербеу" Reuters

В четверг, 14 сентября, состоялись матчи 1-го тура группового-этапа2017/18. Кроме поединков с участием украинских команд в Киеве и Львове прошли следующие игры, в числе которых были зафиксированы несколько разгромов с разницей в 4-5 мячей.

Так, скромный бельгийский "Зюлте-Варегем" уступил "Ницце" — 1:5, "Аустрия" не смогла составить конкуренцию фееричному "Милану" — 1:5. Монструозный питерский "Зенит" в гостях не оставил шансов македонскому "Вардару" — 5:0, а испанский "Реал Сосьедад" камня на камне не оставил от норвежского "Русенборга" — 4:0.

Группа A

"Вильярреал" — "Астана" 3:1 (1:0)

Голы: Сансоне, 17 (1:0); Логвиненко Ю., 68 (1:1); Бакамбу, 75 (2:1); Черышев, 78 (3:1)

"Славия П" — "Маккаби Т-А" 1:0 (1:0)

Голы: Нецид, 12 (1:0)

Группа B

"Динамо" — "Скендербеу" 3:1 (0:1)

Голы: Музака, 39 (0:1); Сидорчук, 47 (1:1); Жуниор Мораес, 50 (2:1); Мбокани, 65 (пенальти) (3:1)

Предупреждения: Гонсалес Д., 23; Буяльский, 73 — Музака, 41; Вангели, 57; Мици, 64; Радаш, 89

"Янг Бойз" — "Партизан" 1:1 (1:1)

Голы: Янкович М., 11 (0:1); Фасснахт, 14 (1:1)

Предупреждения: Соу Дж., 42; Фасснахт, 77 — Остойич, 36; Ожегович, 50; Тошич З., 56

Группа C

"Хоффенхайм" — "Брага" 1:2 (1:1)

Голы: Вагнер, 24 (1:0); Жоау Карлуш, 45 (1:1); Диего Соуза, 50 (1:2)

"Башакшехир" — "Лудогорец" 0:0 (0:0)

Группа D

"Аустрия" — "Милан" 1:5 (0:3)

Голы: Чалханоглу, 7 (0:1); Андре Силва, 10 (0:2); Андре Силва, 20 (0:3); Боркович, 47 (1:3); Андре Силва, 56 (1:4); Сусо, 63 (1:5)

Предупреждения: Мохаммед, 58 — Кесси, 37

"Риека" — "АЕК" 1:2 (1:1)

Голы: Манталос, 17 (0:1); Елец, 30 (1:1); Христодулопулос, 63 (1:2)

Группа E

"Аполлон" — "Лион" 1:1 (0:0)

Голы: Депай, 53 (0:1); Адриан, 93 (1:1)

"Аталанта" — "Эвертон" 3:0 (3:0)

Голы: Масьелло А., 27 (1:0); Гомес А., 41 (2:0); Кристанте, 44 (3:0)

Группа F

"Копенгаген" — "Локомотив" 0:0 (0:0)

"Злин" — "Шериф" 0:0 (0:0)

Группа G

"Стяуа" — "Виктория" 3:0 (2:0)

Голы: Будеску, 20 (пенальти) (1:0); Будеску, 44 (2:0); Алибек, 73 (3:0)

"Хапоэль Б-Ш" — "Лугано" 2:1 (1:0)

Голы: Эйнбиндер, 2 (1:0); Цедек, 60 (пенальти) (2:0); Цедек, 67 (автогол) (2:1)

Группа H

"Црвена Звезда" — "БАТЭ" 1:1 (0:0)

Голы: Радоньич, 54 (1:0); Сигневич, 73 (1:1)

"Арсенал" — "Кельн" 3:1 (0:1)

Голы: Колашинац, 49 (1:1), Санчес А., 67 (2:1), Беллерин, 82 (3:1) — Кордоба Дж., 10 (0:1)

Группа I

"Гимарайнш" — "Зальцбург" 1:1 (1:1)

Голы: Педрао, 25 (1:0); Бериша Вал., 45 (1:1)

"Марсель" — "Коньяспор" 1:0 (0:0)

Голы: Рами, 48 (1:0)

Группа J

"Герта" — "Атлетик Б" 0:0 (0:0)

Предупреждения: Вайзер, 26; Ибишевич, 60 — Весга, 43; Сан Хосе, 62

"Заря" — "Эстерсунд" 0:2 (0:0)

Голы: Годдос, 50 (0:1); Джеро, 94 (0:2)

Предупреждения: Харатин, 79 — Баширу, 42; Лария Менса, 72; Айеш, 83

Группа K

"Витесс" — "Лацио" 2:3 (1:0)

Голы: Матавж, 33 (1:0); Пароло, 51 (1:1); Линссен, 58 (2:1); Иммобиле, 67 (2:2); Мургия, 75 (2:3)

"Зюлте-Варегем" — "Ницца" 1:5 (0:3)

Голы: Плеа, 16 (0:1); Плеа, 20 (0:2); Данте, 29 (0:3); Лейя-Исека, 46 (1:3); Сент-Максимен, 69 (1:4); Балотелли, 74 (1:5)

Группа L

"Вардар" — "Зенит" 0:5 (0:3)

Голы: Кокорин, 5 (0:1); Кокорин, 21 (0:2); Дзюба, 39 (0:3); Иванович, 67 (0:4); Ригони Э., 90 (0:5)

"Реал Сосьедад" — "Русенборг" 4:0 (3:0)

Голы: Льоренте Р., 9 (1:0); Сурутуса, 10 (2:0); Шельвик, 41 (автогол) (3:0); Льоренте Р., 77 (4:0)

Ранее "Главред" сообщал, что дома киевское "Динамо" победило албанский "Скендербеу" — 3:1, а во Львове луганская "Заря" проиграла шведскому "Эстерсунду" — 0:2