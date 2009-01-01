Лига Европы. В Швейцарии стартовал матч "Янг Бойз" — "Динамо"

Подопечные Хацкевича сражаются со швейцарцами.

Эпизод матча в Киеве Reuters

В четверг, 2 ноября, в швейцарском Берне в рамках 4-го тура группового раунда Лиги Европы местный "Янг Бойз" играет с киевским "Динамо".

Накануне поединка команды назвали стартовые составы:

"Янг Бойз": фон Бальмоос – Лотомба, фон Берген (к), Нуху, Мбабу – Соу, Эбишер – Сулеймани, Фасснахт – Ассале, Нсаме.

"Динамо": Бущан – Кендзера, Вида, Хачериди, Пиварич – Корзун, Гармаш, Буяльский – Морозюк (к), Гонсалес – Мораес.

Запасные: Коваль, Шепелев, Гусев, Кравец, Миколенко, Кадар, Вантух.

Напомним, 19 октября, в Киеве матч третьего тура группового раунда Лиги Европы между "Динамо" и швейцарским "Янг Бойз" закончился со счетом 2:2.