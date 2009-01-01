Лобановский вошел в топ-5 лучших тренеров Европы по итогам 100 матчей в еврокубках

Лобановский в первых ста матчах в еврокубках одержал 56 побед, 23 матча сыграл вничью и 21 проиграл.

Лобановский вошел в топ-5 лучших тренеров УНИАН

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Валерий Лобановский вошел в топ-5 лучших тренеров Европы.

Об этом идет речь в рейтинге Европейского футбольного союза (УЕФА), который опубликовал список наиболее успешных тренеров за всю историю по итогам первых ста матчей в еврокубках.

Лобановский в первых ста матчах в еврокубках одержал 56 побед, 23 матча сыграл вничью и 21 проиграл.

По этому показателю Валерий Васильевич обошел таких наставником, как Джованни Трапаттони, Фабио Капелло, Свена-Йорана Эрикссона, Жозе Моуриньо и Карло Анчелотти.

Возглавил список тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, который сумел обойти голландца Луи ван Гаала.

Несмотря на то, что Гвардиола вылетел уже в 1/8 финала ЛЧ и впервые в тренерской карьере не дошел до полуфинала турнира, ему покорился другой рекорд. В активе менеджера "горожан" 61 победа и 23 ничьи в 100 матчах, у нидерландского специалиста — 61 победа, 22 ничьих и 17 поражений.

Напомним, в Киеве в честь Лобановского переименовали Краснозвездный проспект.