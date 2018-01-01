Ломаченко лайкнул фото с Путиным после финала ЧМ-2018

Фото было сделано после финала чемпионата мира по футболу-2018.

Василий Ломаченко УНИАН

Украинский боксер Василий Ломаченко лайкнул в Instagram фотографию бойца ММА Конора Макгрегора рядом с президентом России Владимиром Путиным

На это обратило внимание издание "Спортарена".

"Среди миллионов лайков - "сердечко" от украинского боксера Василия Ломаченко. Комментарии излишни", - посетовали журналисты издания.

Фото было сделано после финала чемпионата мира по футболу-2018. На нем Макгрегор стоит рядом с российским президентом.

Сайт Xsport отмечает, что Макгрегор смотрел финал ЧМ-2018 на стадионе "Лужники". "Скорее всего, это же делал и Ломаченко, который в своем Instagram накануне указал геолокацию "Москва, Россия", - пишет Xsport.

Конор Макгрегор - ирландский боец смешанных боевых искусств, выступавший также в профессиональном боксе. Выступает под эгидой UFC в легкой весовой категории. Макгрегор - бывший чемпион UFC в легком весе и в полулегком весе.

В начале июля голкипера юношеской команды "Карпат" Михаила Готру исключили из состава команды за "аморальное поведение" - поддержку сборной России по футболу в матче против Испании на ЧМ-2018.

"Голкипер юношеской команды "зелено-белых" неприятно удивил своими действиями в соцсетях. Речь о Михаиле Готре, который на своей странице запостил несколько фото с российской символикой и поддержкой сборной России на ЧМ. После этого руководство решило приостановить сотрудничество с ним", - сказано в сообщении на сайте болельщиков "Карпат".

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