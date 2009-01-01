Ломаченко объяснил, когда сможет считать себя лучшим боксером мира

Ломаченко также не скрывает, что хотел бы видеть следующим соперником мексиканца Орландо Салидо.

Василий Ломаченко. vk.com/vasyllomachenko

Украинский чемпион мира по версии WBO во втором полулёгком весе (до 59 кг) Василий Ломаченко считает, что еще недостаточно сделал для того, чтоб считаться лучшим боксером мира и не скрывает, что хотел бы видеть следующим своим соперником мексиканца Орландо Салидо.

"Считаю ли я себя лучшим? Мне трудно ответить на этот вопрос, потому что в этот момент, я не думаю о том, кто лучший в P4P. Если вы хотите поговорить обо мне, как о лучшем бойце в P4P, то я смогу назвать себя лучшим, когда побью несколько чемпионов в легком весе", — сказал Ломаченко изданию Boxing Scene.

Ломаченко также не скрывает, что хотел бы видеть следующим соперником мексиканца Орландо Салидо, который нанёс ему поражение в 2014 году. Однако, как уже известно, договориться с Орландо о реванше не получилось, и теперь Ломаченко 8 апреля проведёт поединок против американца Джейсона Сосы.

"Да, я был немного разочарован, потому что знал, что всё было уже согласовано. Салидо согласился на реванш, была договорённость с Top Rank. Но затем всё неожиданно переигралось. Что ж, это жизнь. Я бы хотел провести (ещё один) бой с Салидо, но это зависит не от меня. Так что посмотрим, как оно будет", — цитирует Ломаченко издание.

Напомним, промоутер Ломаченко Боб Арум заявил, что в 2017 году хочет организовать для него три боя.