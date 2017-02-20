Ломаченко получил престижную награду американского портала, опубликовано фото

Трофей нашему соотечественнику вручил его промоутер Боб Арум.
Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на данные издания.
В то же время агентство уточнило, что престижный трофей боксеру вручил его промоутер Боб Арум.
"Украинец почти на тысячу голосов обошел британца Карла Фрэмптона и легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо", — отметили журналисты.
Ранее авторитетный американский портал Fightnews.com (старейший из мировых боксерских топ-сайтов) назвал Василия Ломаченко лучшим боксером 2016-го, в прошлом году наш спортсмен провел два впечатляющих победных поединка.
Фото: worldboxingnews.net