Ломаченко получил престижную награду американского портала, опубликовано фото

Трофей нашему соотечественнику вручил его промоутер Боб Арум.

Награда WBN

Чемпион мир по версии WBO во втором полулегком весе украинецстал лучшим боксером 2016 года по версии посетителей авторитетного(WBN), он получил награду.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на данные издания.

В то же время агентство уточнило, что престижный трофей боксеру вручил его промоутер Боб Арум.

"Украинец почти на тысячу голосов обошел британца Карла Фрэмптона и легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо", — отметили журналисты.

Боб Арум и Василий Ломаченко worldboxingnews.net

Ранее авторитетный американский портал Fightnews.com (старейший из мировых боксерских топ-сайтов) назвал Василия Ломаченко лучшим боксером 2016-го, в прошлом году наш спортсмен провел два впечатляющих победных поединка.

Фото: worldboxingnews.net