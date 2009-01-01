Ломаченко считает, что Усик нокаутирует немца

Украинский чемпион думает, что его соотечественник может победить Хука в предпоследних раундах боя.

Александр Усик worldboxingsuperseries.com

Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весепобедит немецкого боксеранокаутом.

Об этом заявил чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко, пишет boxingnews.com.ua.

По мнению спортсмена, его соотечественник может победить противника в предпоследних раундах боя.

"Я думаю, что Усик победит нокаутом. Возможно, в восьмом-девятом раунде", — сказал украинец.

Напомним, поединок Александра Усика против Марко Хука состоится 9 сентября в Берлине в рамках Всемирной боксерской суперсерии. В городе уже прошли открытые тренировки соперников, дуэль взглядов и официальная церемония взвешивания.