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Ломаченко считает, что Усик нокаутирует немца

Сегодня, 18:31

Украинский чемпион думает, что его соотечественник может победить Хука в предпоследних раундах боя.

Усик,тренировка
Александр Усик worldboxingsuperseries.com
Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе Александр Усик победит немецкого боксера Марко Хука нокаутом.

Об этом заявил чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко, пишет boxingnews.com.ua.

По мнению спортсмена, его соотечественник может победить противника в предпоследних раундах боя.

"Я думаю, что Усик победит нокаутом. Возможно, в восьмом-девятом раунде", — сказал украинец.

Напомним, поединок Александра Усика против Марко Хука состоится 9 сентября в Берлине в рамках Всемирной боксерской суперсерии. В городе уже прошли открытые тренировки соперников, дуэль взглядов и официальная церемония взвешивания.

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Ломаченко, Усик, Хук, бой
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