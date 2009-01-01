Ломаченко, Усик и Гвоздик поднялись в рейтинге лучших боксеров мира

Во главе рейтинга оказался мексиканец Сауль Альварез.
Так, украинский чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко, который месяцем ранее уверенно победил в десятом бою на профи-ринге колумбийского боксера Мигеля Марриагу, имеет в активе 791 балл и находится на 4-й строчке, сообщает knk.media.
Значительно улучшил свой результат украинский чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе Александр Усик. Благодаря победе на старте Всемирной боксерской суперсерии над Марко Хуком, украинец поднялся с 44 на 15 строчку и имеет 556 пунктов.
В ТОП-100 оказался еще один украинец — полутяжеловес Александр Гвоздик, который три недели назад нокаутировал американца Бейкера и отстоял пояс NABF, занимает 63-ю позицию (279 баллов), и опережает таких спортсменов, как Кубрат Пулев, Кшиштоф Гловацки, Деонтей Уайлдер и другие.
Во главе рейтинга оказался мексиканец Сауль Альварез (1 127), далее расположились американцы Терренс Кроуфорд (992) и Андре Уорд (961).